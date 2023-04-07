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В автокатастрофе погиб экс-нардеп

Погиб экс-нардеп Владимир Стретович

сегодня, 08:25
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Автор:

Кравцев Сергей

В автомобильной аварии погиб бывший народный депутат Украины Владимир Стретович. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил общественный деятель, нардеп 2-х созывов Александр Доний.

В автокатастрофе погиб экс-нардеп

Владимир Стретович. Фото: Facebook Александр Доний

"Досадное известие – в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович", – написал Доний.


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Стоит отметить, Владимир Стретович был депутатом Верховной Рады Украины второго, четвертого, пятого и шестого созывов. Впервые попал в парламент в 1994 году. Трижды избирался по спискам партии "Наша Украина".

Стретович – заслуженный юрист Украины (1996), награжден орденом Ярослава Мудрого IV степени.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Китайская Народная Республика (КНР), где 6 апреля с визитом находится президент Франции Эммануэль Макрон, пытаясь убедить Си Цзиньпиня надавить на Россию с целью прекратить войну против Украины, ведет в последнее время интересные дипломатические игры Китайской Народной Республики (КНР). Мы видели заявленный после мартовского визита Си Цзиньпиня в Москву курс на сближение с Россией. Вскоре после этого – подчеркивание, что Китай не признает принадлежности Крыма и Донбасса России, а заявления о дружбе между РФ и КНР носят риторический характер. При этом продолжается игнорирование официальным Пекином официального Киева, однако идут активные переговоры с представителями Евросоюза (ЕС). Что происходит – к чему всё идет? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.facebook.com/oles.doniy/posts/pfbid02rgxvwK6c9LKZx8VyopqNGLKpdf76ZKTgLCdRNr3ULWmR7tsa8H1NTpes9Vy9w36Kl
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Обсуждения

Киянин

сегодня, 08:21

Він в бою загинув? Ні. Так на що це новина?


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