В автокатастрофе погиб экс-нардеп

В автомобильной аварии погиб бывший народный депутат Украины Владимир Стретович. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил общественный деятель, нардеп 2-х созывов Александр Доний.

Владимир Стретович. Фото: Facebook Александр Доний

"Досадное известие – в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович", – написал Доний.

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Стоит отметить, Владимир Стретович был депутатом Верховной Рады Украины второго, четвертого, пятого и шестого созывов. Впервые попал в парламент в 1994 году. Трижды избирался по спискам партии "Наша Украина".

Стретович – заслуженный юрист Украины (1996), награжден орденом Ярослава Мудрого IV степени.

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