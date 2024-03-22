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В Австралии обнаружили новый вид жука: случайное открытие исследователя

Исследователь, нашедший этого жука, сначала спутал его с птичьим пометом

сегодня, 15:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В Австралии ученые открыли новый вид жука, отличающийся своей уникальной внешностью. Это открытие было сделано случайно, когда исследователь из Квинслендского университета, Джеймс Твид, поначалу ошибочно принял насекомое за птичий помет в 2021 году. После ближайшего обзора Твид понял, что перед ним стоит неизвестный науке вид жука с необычной окраской и видом.

В Австралии обнаружили новый вид жука: случайное открытие исследователя

В Австралии нашли новый вид жуков

Впоследствии оказалось, что это было необычное насекомое с черно-оранжевой окраской и белыми волосками, выступавшими вокруг тела, придавая ей вид с ирокезом. Из-за этой характерной особенности исследователи назвали новый вид "жуком-панком".

После открытия Твид обратился в Австралийскую национальную коллекцию насекомых для идентификации. Посредством коллег он установил, что этот жук не только новый вид, но и представляет новый род насекомых. Ученые подтвердили, что обнаружили совершенно новое семейство жуков-долгоносиков, которое получило название Excastra albopilosa.

"Виды в пределах одного рода очень тесно связаны друг с другом, и в этом случае мы не считаем, что какой-то из видов, открытых ранее, связан с этим", - отметил исследователь.

Ученые пока не уверены, зачем жуку такой "ирокез", но предполагают, что это может быть способом защиты, имитируя насекомое, убитое грибком, чтобы отпугнуть хищников.

"Днем им приходится как-то выживать, чтобы их не заметили птицы, ящерицы или другие хищники. Возможно, с помощью этого камуфляжа жуки пытаются походить на птичий помет, а, возможно, он покрыт грибковой инфекцией", — сказал Адам Слипински из Австралийской национальной коллекции насекомых.



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