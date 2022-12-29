В АРМА не могут достоверно отчитаться о заработанных деньгах на управляемых активах

В АРМА скрывают информацию о том, сколько средств поступает в бюджет Украины от управления активами российских собственников. Об этом со ссылкой на Trap Aggressor сообщила StateWatch





Так, в ответ на запрос аналитиков Trap Aggressor, в АРМА указали, что с 24 февраля в госбюджет Украины от осуществляемого управления арестованными активами было перечислено около 21,4 млн грн (или 2,7 млн грн в мес). Однако выделить сумму, поступившую в бюджет от менеджмента российскими и белорусскими активами, в АРМА отказались.





Аналитики Trap Aggressor при этом обращают внимание на то, что АРМА в своих пресс-релизах довольно часто информирует про арестованные активы именно российского происхождения. И речь, как правило, идет про очень дорогостоящие объекты.





О том что АРМА не имеет права скрывать такую информацию заявил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Против Агентства он открыл соответсвующее производство — о нарушении права на информацию





Если же говорить не о российских, а о всех активах, переданных в управление АРМА, то точных данных на этот счет Агентство тоже не публикует. Лишь на основании публичных заявлений АРМА можно прийти к выводу о том, что Агентство управляет тысячами различных активов, часть из которых имеют оценочную стоимость на уровне десятков и сотен миллионов долларов. По данным Forbes, в АРМА сначала года были переданы объекты по меньшей мере стоимостью в 1,5 млрд дол . Но при этом, в бюджет от их управление, как уже отмечалось, АРМА передаёт только 2,7 млн грн в мес.





Подобный порядок цифр выгладит сомнительно. Либо этими активами АРМА управляет в корне не эффективно, либо же доход от их управления не доходит до украинского бюджета.





По словам врио главы АРМА Дмитрия Жарововича, лишь за три летних месяца Агентство получило почти сотню судебных решений о передаче им активов в управление. А самыми крупными из них (состоянием на август) были 26 облгазов, сеть АЗС Glusco, Глуховский карьер кварцитов, имущество и корпоративные права компании “Аэрок” и ещё более 20 тысяч железнодорожных вагонов.





А выручка Глуховского карьера в 2021 году превышала 65 млн в год. По данным открытого реестра youcontrol только сеть АЗС Glusco, например, в 2020 году давала выручку на уровне 5,8 млрд грн в год.





Такие финансовые показатели предприятий до попадания в АРМУ очень контрастируют с тем 21 млн грн, которые Агентство как управленец заработало за 10 месяцев 2022 года со всех сотен переданных ему бизнес- и производственных активов.





Параллельно, за последние два года в АРМА не было проведено ни одного внешнего аудита. В то время как крайний аудит Счетной палаты от 2020 года выявил массу фактов неэффективного управления





Отметим, что передачей в АРМУ силовики угрожают градообразующему обуховскому предприятию — Киевскому картонно-бумажному комбинату (ККБК) и крупнейшему производителю картонной упаковки — компании "Палп Милл Принт". Несмотря на то, что оба актива принадлежат австрийскому холдингу и не имеют в своём составе российских бенефициаров, аресты на имущество и корпоративные права компаний уже наложены. Австрийский менеджмент предприятий подозревают попытку рейдерство с помощью схемы передачи их в АРМА на основании сфальсифицированных обвинений со стороны БЕБ и Офиса генпрокурора . Не допустить такого "АРМА-воровства" украинские власти публично призвало Посольство Австрии





Также напомним, что в отношении различных служебных лиц АРМА правоохранители сегодня расследуют ряд уголовных дел





АРМА. Фото: Радио Свобода

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