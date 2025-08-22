В 2024 году произошел кардинальный сдвиг: сколько украинцев теперь верят в победу

В августе 2025 года подавляющее большинство респондентов (73%) продолжает верить в победу Украины в войне против России. Скептически относятся к тому, что Украине по силам одержать победу – 17% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Социологи обратили внимание, что значительный сдвиг в вере в победу Украины произошел в 2024 году, когда доля тех, кто верит в победу Украины, снизилась на 11 процентных пунктов.

За последний год снижение веры в победу Украины продолжалось, составив 4 процентных пункта, что лишь немного превышает теоретическую погрешность выборки.

Для большинства респондентов тремя главными признаками победы Украины в войне станет возвращение всех украинских пленных, депортированных и похищенных (37%), сохранение украинской государственности (31%) и прекращение ракетных обстрелов Украины (30%).

Об освобождении украинских территорий в границах по состоянию на 1991 год сообщили 27% опрошенных.

Наименее значимыми признаками победы Украины в войне среди предложенных для респондентов были провал российского наступления и стабилизация фронта (12%), конфискация и передача Украине арестованных российских активов и средств (12%) и оставление международных санкций против России (11%).

Читайте также на портале "Комментарии" — накануне Дня Независимости социологи выяснили, что объединяет и разъединяет граждан. Украинцы объединяются вокруг защитников и защитниц и сохранения государства. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", который охватил украинцев как в стране, так и за рубежом.



