logo

BTC/USD

112509

ETH/USD

4295.58

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

47.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Что больше всего объединяет граждан в Украине и за рубежом: результаты опроса
commentss НОВОСТИ Все новости

Что больше всего объединяет граждан в Украине и за рубежом: результаты опроса

Главным фактором единения по-прежнему являются победы Вооруженных сил Украины

22 августа 2025, 11:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Накануне Дня Независимости социологи выяснили, что объединяет и разъединяет граждан. Украинцы объединяются вокруг защитников и защитниц и сохранения государства. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", который охватил украинцев как в стране, так и за рубежом.

Что больше всего объединяет граждан в Украине и за рубежом: результаты опроса

Главные события для объединения граждан в Украине. Фото: из открытых источников

Результаты пороса подтверждают, что главным фактором единения являются победы украинской армии. Это отметили 55% граждан, которые остаются в стране, и 45% украинцев в Европе.

На втором месте среди объединяющих факторов – взаимопомощь, которую назвали более трети участников опроса. Также важным элементом единения является будущее восстановление страны.

Зато больше всего разъединять общество могут взаимные обвинения (57%), политические конфликты (52%) и экономический кризис (37%). Украинцы за рубежом чаще других указывают на взаимные обвинения (68%) и языковые вопросы (34%).

Среди ключевых событий, которые формировали современную нацию, респонденты чаще всего упоминали провозглашение независимости в 1991 году (51%), сопротивление российской агрессии после 2022 года (51%), Революцию Достоинства (47%) и события АТО/ООС (42%).

Украинцы, которые находятся в Европе, чаще отмечали как важное событие получение статуса кандидата на вступление в ЕС — 22% против 15% среди граждан в Украине.

Наиболее распространенной ассоциацией с Днем Независимости стал лозунг "Слава Украине! Героям слава!".

Также респонденты вспоминали идеи свободы, единства, достоинства и несокрушимости.

Абсолютное большинство украинцев поддерживает евроинтеграцию и вступление в НАТО. За членство в ЕС высказались 75% опрошенных в Украине и 83% тех, кто находится в Европе.

Вступление в Альянс поддерживают соответственно 71% и 78%.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинцы ответили, видят ли они процветающей страной Украину в составе ЕС: опрос КМИС.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ratinggroup.ua/news/independence2025
Теги:

Новости

Все новости