Что больше всего объединяет граждан в Украине и за рубежом: результаты опроса

Накануне Дня Независимости социологи выяснили, что объединяет и разъединяет граждан. Украинцы объединяются вокруг защитников и защитниц и сохранения государства. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", который охватил украинцев как в стране, так и за рубежом.

Главные события для объединения граждан в Украине. Фото: из открытых источников

Результаты пороса подтверждают, что главным фактором единения являются победы украинской армии. Это отметили 55% граждан, которые остаются в стране, и 45% украинцев в Европе.

На втором месте среди объединяющих факторов – взаимопомощь, которую назвали более трети участников опроса. Также важным элементом единения является будущее восстановление страны.

Зато больше всего разъединять общество могут взаимные обвинения (57%), политические конфликты (52%) и экономический кризис (37%). Украинцы за рубежом чаще других указывают на взаимные обвинения (68%) и языковые вопросы (34%).

Среди ключевых событий, которые формировали современную нацию, респонденты чаще всего упоминали провозглашение независимости в 1991 году (51%), сопротивление российской агрессии после 2022 года (51%), Революцию Достоинства (47%) и события АТО/ООС (42%).

Украинцы, которые находятся в Европе, чаще отмечали как важное событие получение статуса кандидата на вступление в ЕС — 22% против 15% среди граждан в Украине.

Наиболее распространенной ассоциацией с Днем Независимости стал лозунг "Слава Украине! Героям слава!".

Также респонденты вспоминали идеи свободы, единства, достоинства и несокрушимости.

Абсолютное большинство украинцев поддерживает евроинтеграцию и вступление в НАТО. За членство в ЕС высказались 75% опрошенных в Украине и 83% тех, кто находится в Европе.

Вступление в Альянс поддерживают соответственно 71% и 78%.

