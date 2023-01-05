В 2022 году 9 больниц получили новое оборудование от «Фундации Течия»

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Slava Kot
В этом году новое оборудование и расходники получили 9 медучреждений в семи городах, сообщают на сайте Фундации. Это больницы в Виннице, Каменском, Киеве, Кропивницком, Львове, Тернополе и Черкассах.
Больницы получили новое оборудование от «Фонд Течия»
Арсенал медиков пополнился электрохирургическими аппаратами, многофункциональными операционными столами, хирургическими светильниками, медицинскими каталками, перфоратором черепа, стерилизационным оборудованием и наборами расходных материалов.
В "Фундации Течия" отмечают, что за 4 года они частично обновили оборудование в 19 медучреждениях в 14 городах Украины. Стоимость модернизации – почти 27 млн грн. Это оборудование помогло провести более 8,5 тысяч операций и свыше 84 тысяч лабораторных исследований. Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские силы обороны получили 7 дронов от ОО "Фонд Течия".
Также "Комментарии" писали, что Штаб ССО получил мощный генератор от Олега Крота из TECHIIA.
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