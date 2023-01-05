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В 2022 году 9 больниц получили новое оборудование от «Фундации Течия»

В течение года детские и взрослые больницы разных специализаций в семи городах Украины получили новое современное медицинское оборудование стоимостью более 6,5 млн грн. Их приобрел и передал медучреждениям предприниматель Олег Крот и ОО «Фундация Течия»

сегодня, 12:10
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Автор:

Slava Kot

В этом году новое оборудование и расходники получили 9 медучреждений в семи городах, сообщают на сайте Фундации. Это больницы в Виннице, Каменском, Киеве, Кропивницком, Львове, Тернополе и Черкассах.

В 2022 году 9 больниц получили новое оборудование от «Фундации Течия»

Больницы получили новое оборудование от «Фонд Течия»

"Несмотря на войну мы продолжили модернизировать украинские больницы. В 2023-м мы также будем помогать вооружать врачей самым современным оборудованием, ведь их умения и талант, усиленные передовыми технологиями, конвертируются в тысячи спасенных жизней ежегодно", – комментирует Олег Крот, директор "Фундации Течия" и управляющий партнер холдинга TECHIIA.

Арсенал медиков пополнился электрохирургическими аппаратами, многофункциональными операционными столами, хирургическими светильниками, медицинскими каталками, перфоратором черепа, стерилизационным оборудованием и наборами расходных материалов.

"Новые электрохирургические аппараты позволяют проводить операции любой сложности на спинном и головном мозге без риска травматизации нервных структур. Для больницы это важный шаг вперед в качестве исполнения хирургического вмешательства и восстановления пациентов после операции", – объясняет Сергей Самохвал, врио заведующего нейрохирургическим отделением Черкасской областной больницы, которая получила от Фундации 2 электрохирургических аппарата, 2 операционных и 5 осмотровых светильников.

В "Фундации Течия" отмечают, что за 4 года они частично обновили оборудование в 19 медучреждениях в 14 городах Украины. Стоимость модернизации – почти 27 млн грн. Это оборудование помогло провести более 8,5 тысяч операций и свыше 84 тысяч лабораторных исследований. В 2022 году 9 больниц получили новое оборудование от «Фундации Течия» - фото 2 Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские силы обороны получили 7 дронов от ОО "Фонд Течия".

Также "Комментарии" писали, что Штаб ССО получил мощный генератор от Олега Крота из TECHIIA.



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Источник: https://techiia-fund.org/article/u-2022-rotsi-9-likaren-otrimali-nove-obladnannya-vid-fundatsii-techiya
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