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В 2020 году мы наблюдали постоянное падение показателей «Укрзализныци» - Рязанцев

Результат прошлого года УЗ - порядка 2,5 млрд грн. дохода

сегодня, 03:10
Автор:

Ольга Чародий

В 2020 году мы наблюдали постоянное падение показателей Укрзализныци. Безусловно, повлиял корона-кризис, но не только он. Об этом сообщает кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев.

В 2020 году мы наблюдали постоянное падение показателей «Укрзализныци» - Рязанцев

Андрей Рязанцев (фото из открытых источников)

"Весной 2020 года сообщалось и падении (до 15%) объемов перевозок по соотношению месяца к месяцу. Но во второй половине года ситуация начала меняться. По итогам 9 месяцев сообщалось лишь о 4,3% падении объемов перевозок. При этом убытки компании по результатам трех кварталов составили около 12 млрд грн. А по итогам года убытки могут составить 14-15 млрд. Следует сказать, что результат прошлого года УЗ — порядка 2,5 млрд грн. дохода. То есть, мы имеем разницу год к году в минус 16-17 млрд. Учитывая износ в 90% — мы уверенно идем в сторону развала компании", — сказал Рязанцев.

 По его словам, одна из причин проблем — отсутствие четкого понимания со стороны собственника задач, стоящих перед компанией.

"УЗ должна быть социально-ориентированной? Или бизнес-ориентированной? Или это должно быть что-то среднее? При отсутствии четких ориентиров не могут быть досконально разработаны KPI (от англ. Key Performance Indicators — Ключевые показатели эффективности) для вертикали руководства. Кроме того, большой проблемой, как мы увидели в этом году, стал Наблюдательный совет. От его деятельности ожидалось улучшение взаимоотношений, уменьшение проблемных вопросов как с собственником (государством и его органами), так и с основными клиентами (почти все олигархи, т.к. более 60% грузоперевозок выполняет УЗ, включая экспортные). К сожалению, в состав Набсовета попали люди, имеющие отдаленное отношение к железной дороге", — подчеркнул Рязанцев.

Как сообщали ранее народные депутаты в составе Временной следственной комиссии (ВСК) во время закрытого заседания о банкротстве "Укрзализныци" ("УЗ") заслушали отчет правоохранителей.


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Источник: Comments.ua
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