Ужесточить карантин в Украине могут с 25 декабря и до середины января - источник

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Таисия Ерохина
В Украине могут
принять жесткий карантин, как весной, аккурат к Новому году. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews со ссылкой на источники в
Кабинете министров.
Сообщается, что усилить карантинные меры могут с 25-26 декабря до середины января. Будут работать
только продовольственные магазины, аптеки, АЗС, вероятно введение спецпропусков
для транспорта.
Как говорится в
сообщении, все зависит от заполнения коек в больницах: число в 30 тысяч – критическая
отметка для украинской медицины (сейчас – 12 тысяч). Власть опасается, что
празднование Нового года и других праздников в этот период спровоцирует вспышки
заболеваемости. Отмечается, что о полном локдауне украинцев предупредят
заранее. До конца недели станет известно, помог ли Украине карантин выходного
дня, исходя из этого будет решаться и вопрос введения жесткого карантина перед
Новым годом.
Как сообщалось
ранее, названо условие, при котором Украине придется вернуть жесткий
карантин. Радуцкий пояснил, к чему ведут прогнозы относительно ситуации с
коронавирусом в Украине.
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