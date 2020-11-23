Ужесточить карантин в Украине могут с 25 декабря и до середины января - источник

В Украине могут принять жесткий карантин, как весной, аккурат к Новому году. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews со ссылкой на источники в Кабинете министров.

Сообщается, что усилить карантинные меры могут с 25-26 декабря до середины января. Будут работать только продовольственные магазины, аптеки, АЗС, вероятно введение спецпропусков для транспорта.

Как говорится в сообщении, все зависит от заполнения коек в больницах: число в 30 тысяч – критическая отметка для украинской медицины (сейчас – 12 тысяч). Власть опасается, что празднование Нового года и других праздников в этот период спровоцирует вспышки заболеваемости. Отмечается, что о полном локдауне украинцев предупредят заранее. До конца недели станет известно, помог ли Украине карантин выходного дня, исходя из этого будет решаться и вопрос введения жесткого карантина перед Новым годом.

Как сообщалось ранее, названо условие, при котором Украине придется вернуть жесткий карантин. Радуцкий пояснил, к чему ведут прогнозы относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

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