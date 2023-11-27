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Уже в среду в Украину придет новый циклон: как изменится погода

29 ноября осадки ожидаются практически на всей территории страны

сегодня, 20:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Сотрудница Укргидрометцентра Наталья Птуха прогнозирует, что уже в среду в Украину прибудет новый циклон, который несет дожди и снег.

Уже в среду в Украину придет новый циклон: как изменится погода

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Выступая на брифинге, синоптик отметила, что циклон, до этого находившийся на территории Украины, вызывал погоду с осадками, это был преимущественно снег, далее на территориях левобережья, были осадки в виде мокрого снега, в некоторых местах с налипанием и гололедицей.


"Снег уже прекращается. Циклон отходит в северо-восточном направлении, покидает территорию Украины через Сумскую и Черниговскую область", – сказала Наталья Птуха.

В частности, центр циклона уже практически ушел за пределы Украины, только его остатки еще есть на Черниговщине и Сумщине – там падает небольшой снег.

Сегодня уже в дневные часы более спокойная ситуация. Завтра также у нас такой временный перерыв будет. Определенные осадки в виде мокрого снега завтра могут быть по западным областям. По Закарпатью – с дождем. на выход нового циклона", — отметила прогнозистка.

Она утверждает, что начало нового циклона в другой траектории: текущей, он будет идти больше с юго-запада.

"Западные области, юго-западные, через Винницкую область будет заходить. Поэтому в среду ожидаем осадки практически по всей территории Украины. Он будет охватывать большую территорию. Но осадки будут разнообразной фазы", — продолжила Птуха.

Например, в западных регионах это будут преимущественно осадки в виде снега, еще ожидаются морозы, а в северных регионах — мокрый снег. В южных регионах и местностях юго-востока пройдет дождь.

"Для Киева также ожидаем эту смешанную фазу осадков. Могут они начаться с дождя, перейти потом в снег. То есть снег будет уже тяжелее, потому что он мокрый… Возможно, немного сложнее будет коммунальным службам", — предупреждает синоптик.

Как утверждает прогнозистка, значительного понижения температуры в ближайшее время не будет. В южных регионах в конце недели столбик термометра может показывать более 10 градусов тепла.

Еще вспоминая о том, какую зиму следует ожидать жителям страны, синоптик замечает, что общая тенденция такова, что в Украине в холодные дни во время зимы будет все меньше.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с има удивит температурами



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