УЗ изменила расписание движения поезда из-за обстрелов: что известно

На железной дороге решили изменить расписание поезда в связи с обострением ситуации на востоке Украины и обстрелами со стороны террористических группировок на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщают в пресс-службе АО "Укрзализныця" в Телеграмме.



Фото иллюстративное / Pixabay

Сообщается, что будет изменено расписание поезда №6481/6482 Лантратовка — Кондрашовская-Новая — Лантратовка, который курсирует в Луганской области.

С 22 февраля поезд не будет ездить по перегону Кондрашивская-Нова – Новый Айдар. Как рассказали в пресс-службе, поезд будет двигаться со станции Новый Айдар в Лантратовку. Он будет отбывать в 9:17 и прибывать на станцию "Лантратовка" в 12:47. Оттуда поезд будет отбывать в 13:12. До конечной станции "Новый Айдар" пассажиры доберутся в 16:42.

По сообщению оперативного штаба ООС, 22 февраля боевики произвели 96 обстрелов, из них 81 обстрел из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Стреляли из минометов, БМ-21 "Град", танков, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. В результате обстрелов погиб один военный, еще шестеро получили травмы. Один из пострадавших находится в больнице с ранением.

В результате обстрелов жители населенных пунктов остались без теплоснабжения и водопровода. По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, 30 тысяч человек Волновахи в Донецкой области остаются без водоснабжения. Поскольку были повреждены два трансформатора, от которых зависит электроснабжение первого подъема Южно-Донбасского водопровода.

Также без света и воды находятся 11 000 жителей Счастья. От обстрелов загорелись трансформаторы Луганской ТЭС. Электростанция не работает.

Как сообщал портал "Комментарии", политологи прокомментировали "обстрел пограничного пункта" в России.

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