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"Утонувшая" Кирилловка и спасение 9 человек: что произошло на Азовском море (видео)

Сотрудники службы спасения вытащили три авто и спасли девять человек в районе Кирилловки

сегодня, 17:00
Автор:

Елена Волкова
"Утонувшая" Кирилловка и спасение 9 человек: что произошло на Азовском море (видео)

В Запорожской области в курортном поселке Кирилловка, который накрыл шторм и ливень, спасатели ликвидировали последствия непогоды. Там затопило улицы и базы отдыха на Федотовой косе, пишет “Сегодня”.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, из-за обильных дождей поднялся уровень воды на части дороги от поселка Степок до острова Бирючий – проезда на данном участке не было. Сотрудники службы вытащили три авто и спасли девять человек.

Также спасатели распилили и убрали дерево, упавшее на машину на территории одной из баз отдыха. К счастью, пострадавших не было. Кроме того, с центральной площади Кирилловки сотрудники ГСЧС откачали около 10 кубов воды, а с проспекта Приморский – в три раза больше. Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 6 единиц техники и 27 человек личного состава.

Напомним, дожди на юге Украины явно подпортили отдых в Запорожской области: в курортных Бердянске и Кирилловке улицы оказались под водой. Соответствующие фото и видео выложили в Сеть очевидцы.


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