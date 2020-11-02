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Главная Новости Общество события Установка решеток на двери и окна не связана с протестами 30 октября, - КСУ
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Установка решеток на двери и окна не связана с протестами 30 октября, - КСУ

В Конституционном суде уверяют, что закупки предусмотрены Годовым планом

сегодня, 20:00
Автор:

Елизавета Черных

Конституционный суд Украины опубликовал информацию о том, что закупка решеток на окна и двери здания никаким образом не связана с событиями 30 октября. 

Установка решеток на двери и окна не связана с протестами 30 октября, - КСУ

ФОТО: 24 канал

В КС уверяют, что покупка была предусмотрена Годовым планом закупок на 2020 год Конституционным судом Украины. По сообщению, наиболее экономически выгодное предложение суд получил от ООО "Трейд Тулс".

"Между Конституционным судом Украины и ООО "ТРЕЙД ТУЛС" был заключен Договор от 30 октября 2020 о предоставлении услуг по установке металлических решеток на окна и двери первого этажа административного здания Конституционного суда Украины на общую сумму 48 783,56 грн. Срок выполнения договора — до 31 декабря 2020 года.Все просто !!!", — сказано на официальной странице КС в Facebook. 

Напомним, что в пятницу, 30 октября, у здания Конституционного суда состоялся протест из-за обжаловать решения об отмене уголовной ответственности за ложное декларирование. Протестующие в качестве подручных материалов использовали дымовые шашки и презервативы. После этого в СМИ предположили, что судьи КС готовятся к новым протестам. 



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Источник: https://www.facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine
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