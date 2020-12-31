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«Успешного размножения»: Комаровский поздравил всех с Новым годом

Комаровский предстал в костюме Деда Мороза

сегодня, 17:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Известный педиатр Евгений Комаровский поздравил украинцев с наступающим Новым годом и пожелал всем здоровья и успешного размножения.

«Успешного размножения»: Комаровский поздравил всех с Новым годом

Комаровский поздравил с Новым Годом (скриншот из видео)

"Хорошие люди должны размножаться! После многих испытаний 2020-го, в новом 2021 году я желаю вам здоровья и успешного размножения! И будьте вместе с нами в год замечательной коровы", — отметил Комаровский.

Доктор предстал в костюме Деда Мороза и записал забавный видеоролик, который опубликовал на своем официальном канале в YouTube. В нем педиатр пожелал, чтобы в нашей жизни больше не встречалось года с таким большим количеством стресса и испытаний. Он отметил, что нужно сделать выводы о том, что нам вместе легче преодолевать трудности.

Евгений Комаровский предложил всем забрать в Новый 2021 год только хорошее, в частности взаимопонимание, доброжелательные отношения, любовь друг к другу, уважение и прочее. 

Напомним, что Новый 2021 год уже уверенно шагает по планете. Первыми праздник встретили жители экваториального государства Кирибаты, там он наступил в 12.00 (по киевскому времени). Потом праздник отметили в Королевстве Тонга в Тихом океане. Вслед за самыми восточными островами в мире Новый год пришел в Новую Зеландию (в 13:00 по киевскому времени), Антарктиду и так далее.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что оппозиционный нардеп Алексей Гончаренко, как говорится, убил двух зайцев: он записал видеобращение-поздравление с новогодними праздниками, одновременно "потроллил" президента Украины Владимира Зеленского. Гончаренко обращается к украинцам, якобы из зала, где идет концерт "95 квартала" с участием Зеленского и спрашивает, насмеялись ли они за этот год.


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