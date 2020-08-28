Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 28 августа, по церковному календарю - Успение Пресвятой Борогодицы. Его нынче отмечают православные и греко-католики. Праздник также называют Первой Пречистой, и это один из 12-ти крупнейших праздников для христианского мира.

День, когда закончилась земная жизнь Матери Божьей, в церкви считают праздником, поскольку Богородица перешла к вечной жизни на небесах и воссоединилась со своим сыном Иисусом. В этот день обязательно нужно сходить в церковь и поставить свечи за здоровье родных людей. Молиться нужно, прежде всего, за благополучие детей. Также можно взять с собой колоски или семена из нового урожая, чтобы освятить их.

Успение Пресвятой Богородицы

Те, кто придерживались Успенского поста, в этот день уже смело могут накрывать пышные столы. А начать свою трапезу лучше из освященного хлеба.

Хозяйкам на Первую Пречистую можно смело браться за консервацию. В этот день нужно засаливать на зиму огурцы, капусту, помидоры и другие овощи.

Но существует и ряд запретов. Категорически запрещено на Успение с кем-либо ссориться. Особенно если речь идет о близких людях. Также ни в коем случае нельзя отказывать в помощи. Нужно хотя бы постараться выполнить то, о чем просит человек. Наши предки верили в то, что в этот день нельзя ходить босиком, а тем более по росе. Ее в праздник Успения ассоциировали со слезами Богородицы. Люди верили, что подобная прогулка может повлечь за собой болезни. Еще одно поверье говорит о том, что сегодня не стоит обувать неудобную старую обувь.

А вот незамужним девушкам с утра лучше ни с кем не разговаривать. А начать день нужно с умывания студеной водой. Причем сделать это нужно трижды.

Ранее "Комментарии" также рассказывали, какой будет погода в день Успения Пресвятой Богородицы.

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