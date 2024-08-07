Услышали ли просьбы Украины: стало известно о решении Австралии по танкам Abrams

Австралия "списала" последний танк M1A1 Abrams, находившийся на вооружении ее армии. Ранее Украина просила передать Abrams для ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает портал "Janes".

Танк Abrams. Фото из открытых источников

Министерство обороны Австралии заявило, что в конце июля "списало" последний танк M1A1 Abrams. Они были на вооружении 2/14 полка легкой кавалерии и размещались на базе в Брисбене.

Австралия заменит более старую версию Abrams на более новую M1A2 SEPv3. Национальная оборонная стратегия Австралии отмечает, что новые танки будут введены в эксплуатацию в 2025 году. Их разместят на другой базе в Таунсвилле.

Минобороны Австралии заказало американские танки в 2022 году.

Как известно, ранее Украина подала запрос на передачу танков M1A1 Abrams, которые собиралась списать австралийская армия. На вооружении в Австралии было 59 машин.

По данным СМИ, Украина дважды подавала запрос, впервые в мае 2023 года. Украина просила о передаче 14 танков и об обучении экипажей к этим машинам. Правительство Австралии фактически отклонило запрос.

Австралия сначала отмечала, что списанные танки нужно отправить на ремонт в США, чтобы передать их Украине. Другим аргументом было то, что якобы Abrams хотели заменять постепенно — сначала дождаться новых машин, а уже потом "списать" подержанные.

Следует добавить, что Австралия оказывала Украине военную и финансовую помощь. В частности, страна отправила своих инструкторов для обучения украинских воинов в Европе.

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