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Уровень воды в Каховском водохранилище растет: причина

Вода возвращается благодаря весеннему таянию

сегодня, 11:15
Автор:
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Черновалова Кристина
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В последние недели наблюдается заметное увеличение уровня воды в Каховском водохранилище, одном из ключевых водных объектов Украины. Согласно последним данным, полученным с помощью спутникового мониторинга, ранее высохшие участки водохранилища снова оказались под водой.

Уровень воды в Каховском водохранилище растет: причина

Каховское водохранилище наполняется водой

Григорий Коломыцев, эксперт Украинской природоохранной группы и младший научный сотрудник Института зоологии имени И.Шмальгаузена Национальной академии наук Украины, предоставил свой комментарий по данному вопросу изданию Texty.org.ua. По его мнению, наблюдаемое явление является следствием весеннего таяния снегов, что привело к повышению уровня воды в водохранилище.

Эксперт объяснил, что такое повышение уровня воды является типичным для весеннего периода и соответствует естественному процессу половодья, характерного для речных долин. 

Григорий Коломыцев подчеркнул, что такие весенние половодья являются естественным явлением для данного региона и происходили на этих землях задолго до строительства гидроэлектростанций и создания искусственных водоемов. 

Напомним, что в ночь на 6 июня российские военные взорвали дамбу на Каховской ГЭС. Из-за деятельности россиян было разрушено 14 секций плотины и сооружение машинного зала. Согласно подсчетам специального заседания ВР по экологическим вопросам убытки для окружающей среды от подрыва Каховской ГЭС составляют более 15, млрд долларов. По факту подрыва также ведутся расследования по статье об экоциде.

"Комментарии" писали о том, что в Укргидроэнерго назвали стоимость и сроки строительства новой Каховской ГЭС . Генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что стоимость строительства новой дамбы на Каховской ГЭС составляет около 1-1,2 млрд долларов. Срок восстановления гидроэлектростанции займет семь лет.



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