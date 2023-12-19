Урок для украинских депутатов: в Литве наказали чиновника за кнопкодавство

Сейм Литвы наказал литовского депутата Пятраса Гражулиса за нарушение голосования, когда чиновник проголосовал за другого депутата. Гражулис был лишен депутатского мандата и ему запретили участвовать в выборах на 10 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на литовское издание LRT.

В Литве наказали депутата Пятраса Гражулиса за кнопкодавство. Фото из открытых источников

В начале недели литовские депутаты проголосовали за лишение депутатских полномочий из-за кнопкодавства Пятраса Гражулиса. Всего в голосовании против Гражулиса приняли участие 105 депутатов, 86 из которых проголосовали за лишение полномочий литовского чиновника. Еще 8 депутатов проголосовали против, а четверо воздержались.

LRT отмечает, что Пятраса Гражулиса поймали во время процедуры голосования, когда народный депутат проголосовал за другого чиновника – своего коллегу из социал-демократической партии Линаса Йонаускаса. Такие действия Конституционный суд Литвы недавно признал грубым нарушением конституции страны и присяги.

За кнопкодавство Пятрас Гражулис был лишен депутатского мандата. Кроме того, он не сможет участвовать в национальных и президентских выборах в течение следующих 10 лет. Несмотря на это, литовский чиновник сможет баллотироваться в Европарламент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что литовский политик Линас Линкявичюс предполагает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан имеет от кого-то задачу развалить Европейский Союз своими действиями против Украины.

Также "Комментарии" писали о лидере Литвы Гитанасе Науседе, который раскритиковал страну, что своими действиями вредит Европейскому Союзу и Украине.