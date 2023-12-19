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Урок для украинских депутатов: в Литве наказали чиновника за кнопкодавство

В Литве наказали депутата Пятраса Гражулиса за кнопкодавство. Чиновник проголосовал в литовском парламенте за своего коллегу по партии.

сегодня, 15:45
Автор:
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Slava Kot
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Сейм Литвы наказал литовского депутата Пятраса Гражулиса за нарушение голосования, когда чиновник проголосовал за другого депутата. Гражулис был лишен депутатского мандата и ему запретили участвовать в выборах на 10 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на литовское издание LRT.

Урок для украинских депутатов: в Литве наказали чиновника за кнопкодавство

В Литве наказали депутата Пятраса Гражулиса за кнопкодавство. Фото из открытых источников

В начале недели литовские депутаты проголосовали за лишение депутатских полномочий из-за кнопкодавства Пятраса Гражулиса. Всего в голосовании против Гражулиса приняли участие 105 депутатов, 86 из которых проголосовали за лишение полномочий литовского чиновника. Еще 8 депутатов проголосовали против, а четверо воздержались.

LRT отмечает, что Пятраса Гражулиса поймали во время процедуры голосования, когда народный депутат проголосовал за другого чиновника – своего коллегу из социал-демократической партии Линаса Йонаускаса. Такие действия Конституционный суд Литвы недавно признал грубым нарушением конституции страны и присяги.

За кнопкодавство Пятрас Гражулис был лишен депутатского мандата. Кроме того, он не сможет участвовать в национальных и президентских выборах в течение следующих 10 лет. Несмотря на это, литовский чиновник сможет баллотироваться в Европарламент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что литовский политик Линас Линкявичюс предполагает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан имеет от кого-то задачу развалить Европейский Союз своими действиями против Украины.

Также "Комментарии" писали о лидере Литвы Гитанасе Науседе, который раскритиковал страну, что своими действиями вредит Европейскому Союзу и Украине.



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Источник: https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/2153162/mp-grazulis-stripped-of-mandate-to-be-barred-from-election-for-10-years
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