Управлять не должен танкист или артиллерист: в ВР рассказали, как нужно реформировать ТЦК

Народный депутат Алексей Гончаренко считает, что нужно немедленно провести реформу Минобороны и ТЦК.

ТЦК

По его мнению, в рамках реформы, например, следует передать обязанности ТЦК из военной структуры в гражданскую. По его словам, как вариант-рекрутинговым центрам.

"Сделать центры – условно, как ЦНАПЫ. Где сидят мужчины и женщины в платочках в офисных центрах и занимаются вопросами документов, справок и так далее. Зачем мы ставим полковника или майора руководить ТЦК? Когда мы учили его быть артиллеристом, танкистом или командовать пехотой? – не понимает нардеп.

Политик предлагает поставить руководить ТЦК человека, умеющего организовывать ЦНАПЫ и оказывать услуги.

"Но для того, чтобы это сделать – нужно что? Верно. Написать закон. Прийти в Раду. Представить его. Принять и дальше реализовать. Вот такой кажется банальной институциональной способности в министерстве обороны нет", – говорит нардеп.

Поэтому, по его словам, есть какие-то приложения, которые сделаны на коленке, и которые не работают.

Есть какие-то рекрутинговые центры, которые просто филькина грамота и в которых тебя отправляют в ТЦК и там мобилизуют как хотят. И так далее. Все на самом деле проще, чем кажется, но почему-то это все еще "рокет саенс" для нашей власти", — заявил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине активизировались мошенники , работающие в виде сотрудников ТЦК. Именно поэтому военный эксперт Александр Коваленко дал несколько советов, как можно эффективно вычислить мошенника и не быть обманутым. При этом он подчеркнул, что требовать у граждан документы могут исключительно полицейские, сопровождающие сотрудников ТЦК.



