Управлять не должен танкист или артиллерист: в ВР рассказали, как нужно реформировать ТЦК

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Народный депутат Алексей Гончаренко считает, что нужно немедленно провести реформу Минобороны и ТЦК.
ТЦК
По его мнению, в рамках реформы, например, следует передать обязанности ТЦК из военной структуры в гражданскую. По его словам, как вариант-рекрутинговым центрам.
Политик предлагает поставить руководить ТЦК человека, умеющего организовывать ЦНАПЫ и оказывать услуги.
Поэтому, по его словам, есть какие-то приложения, которые сделаны на коленке, и которые не работают.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине активизировались мошенники , работающие в виде сотрудников ТЦК. Именно поэтому военный эксперт Александр Коваленко дал несколько советов, как можно эффективно вычислить мошенника и не быть обманутым. При этом он подчеркнул, что требовать у граждан документы могут исключительно полицейские, сопровождающие сотрудников ТЦК.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!