Упало количество украинцев, уверенных в возвращении на Родину: в чем причина

С начала полномасштабного вторжения России за границу выехали более 6 млн. украинцев. В основном женщины с детьми. Для многих Украина не выглядит безопасным для жизни местом, некоторым просто некуда возвращаться, других волнует, сможет ли государство обеспечить их детям полноценное образование. Согласно опросу среди украинских беженцев за границей, доля тех, кто уверен в возвращении в Украину, сократилась почти вдвое по сравнению с показателями 2023 года. Почему украинцы не спешат возвращаться домой? Почему упало количество украинцев, уверенных в возвращении на Родину? Издание "Комментарии" изучило мнения экспертов, чтобы разобраться в вопросе.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Люди осваиваются

Анатолий Амелин из "Украинского института будущего" в интервью "BBC" отметил, что доходы от одного мигранта в первый год его пребывания в США составляют более 100 тыс. долларов, а долгосрочный экономический эффект достигает 1,7-2 млн долларов.

"Человек, который приезжает, потребляет, работает, арендует жилье или даже берет кредит и покупает его, является базой для развития экономики", — говорит эксперт.

Даже неработающие сами дети стимулируют экономику страны, где живут.

Согласно довоенному исследованию "Украинского института будущего", чтобы вырастить ребенка от рождения до 18-летия, средняя украинская семья тратила на налоги, товары и услуги от 80 до 100 тыс. долларов.

За каждый год, что ребенок проживает, например, в Польше, на него тратят около 5 тыс. долларов на дополнительное потребление, объяснял Амелин. Это в два раза больше соцпомощи, которую за год платит на каждого украинского ребенка польское правительство.

На самом деле среди тех, кто там остался, очевидно увеличивается доля оседающих

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в эфире телемарафона отметил, что количество беженцев из Украины не меняется и остается "более или менее стабильным".

"Сейчас не очень радостный результат опроса, который мы провели среди беженцев в декабре 2023 года и январе этого года. Мы видим, что доля тех, кто точно уверен, что вернется в Украину, сократилась до 26%. Против 50% год назад", — сказал Вышлинский.

По его словам, это можно интерпретировать по-разному. Например, половина опрошенных передумала, а можно интерпретировать, что часть на самом деле из тех, кто планировал тогда вернуться, уже вернулись в Украину. Но на самом деле среди тех, кто там остался, очевидно увеличивается доля оседающих.

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