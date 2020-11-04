Упали просто с неба: в Китае на головы прохожих посыпались деньги

Да, оказывается в современном мире бывает даже такое: в одном из китайских городов на голову прохожим посыпались деньги. Люди не могли понять, что происходит, но когда увидели множество летящих купюр, то начали быстро их собирать.

В Китае на головы прохожих посыпались деньги. Фото: unsplash

Главным героем этой ситуации стал местный житель, который живет в многоэтажке на 30 этаже. Сотрудники полиции решили выяснить, зачем же мужчина стал это делать. И они узнали необходимую информацию: он был под действием наркотиков, поэтому не до конца осознавал то, что делает.

Полиция задержала нарушителя, чтобы детально выяснить все подробности произошедшей ситуации.

Тем не менее, к тем, кто отважится на такое предложение, тоже есть определенные требования. В программе могут принять участие итальянцы в возрасте от 18 до 40 лет, жители стран-членов ЕС или же иностранцы с долгосрочным видом на жительство. Напомним, за переезд в итальянскую деревню людям готовы заплатить 50 тысяч долларов. Власти Санто-Стефано готовы заплатить 50 тысяч долларов тому человеку, который согласится переехать в итальянскую деревню. Они сообщают о том, что новый житель деревни будет получать по 8 тысяч евро на протяжении 3 лет. И подвоха в этом никакого нет. Все дело в том, что на данный момент там живет всего 115 людей, и большинство из них старше 65 лет.

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