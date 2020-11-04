kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.11.2020

BTC/USD

14186.99

ETH/USD

405.50

LTC/USD

54.20

НБУ 04.11.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Упали просто с неба: в Китае на головы прохожих посыпались деньги
commentss НОВОСТИ Все новости

Упали просто с неба: в Китае на головы прохожих посыпались деньги

Деньги с неба в буквальном смысле этого слова

сегодня, 18:40
Автор:

Любовь Блажко

Да, оказывается в современном мире бывает даже такое: в одном из китайских городов на голову прохожим посыпались деньги. Люди не могли понять, что происходит, но когда увидели множество летящих купюр, то начали быстро их собирать.

Упали просто с неба: в Китае на головы прохожих посыпались деньги

В Китае на головы прохожих посыпались деньги. Фото: unsplash

Главным героем этой ситуации стал местный житель, который живет в многоэтажке на 30 этаже. Сотрудники полиции решили выяснить, зачем же мужчина стал это делать. И они узнали необходимую информацию: он был под действием наркотиков, поэтому не до конца осознавал то, что делает. 

Полиция задержала нарушителя, чтобы детально выяснить все подробности произошедшей ситуации. 

Напомним, за переезд в итальянскую деревню людям готовы заплатить 50 тысяч долларов. Власти Санто-Стефано готовы заплатить 50 тысяч долларов тому человеку, который согласится переехать в итальянскую деревню. Они сообщают о том, что новый житель деревни будет получать по 8 тысяч евро на протяжении 3 лет. И подвоха в этом никакого нет. Все дело в том, что на данный момент там живет всего 115 людей, и большинство из них старше 65 лет. Тем не менее, к тем, кто отважится на такое предложение, тоже есть определенные требования. В программе могут принять участие итальянцы в возрасте от 18 до 40 лет, жители стран-членов ЕС или же иностранцы с долгосрочным видом на жительство.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.segodnya.ua/lifestyle/fun/v-kitayskom-gorode-na-golovy-prohozhih-posypalis-dengi-video-1486971.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ