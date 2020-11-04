Упали просто с неба: в Китае на головы прохожих посыпались деньги

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Любовь Блажко
Да, оказывается в современном мире бывает даже такое: в одном из китайских городов на голову прохожим посыпались деньги. Люди не могли понять, что происходит, но когда увидели множество летящих купюр, то начали быстро их собирать.
В Китае на головы прохожих посыпались деньги. Фото: unsplash
Главным героем этой ситуации стал местный житель, который живет в многоэтажке на 30 этаже. Сотрудники полиции решили выяснить, зачем же мужчина стал это делать. И они узнали необходимую информацию: он был под действием наркотиков, поэтому не до конца осознавал то, что делает.
Полиция задержала нарушителя, чтобы детально выяснить все подробности произошедшей ситуации.
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