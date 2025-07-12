Умеров все-таки покинет Минобороны: кто может стать новым министром обороны

Глава украинского государства Владимир Зеленский рассматривает министра обороны Рустема Умерова, как главного и пока единственного кандидата на должность посла Украины в США. Об этом "Суспильному" сказал источник в Офисе президента.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Журналисты утверждают, что в случае назначения Умерова послом в США, следующим министром обороны вероятно может стать один из действующих чиновников. Сейчас рассматривается премьер-министр Денис Шмыгаля, министр внутренних дел Игорь Клименко и вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Важно, что в зависимости от того, кто из кандидатов займет место Умерова, будут зависеть остальные изменения в правительстве.

Издание напомнило, что в команде президента рассматривают возможность замены премьера Шмыгаля и некоторых министров. Главной претенденткой на его кресло является первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

Ранее Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами подтвердил, что произойдет замена посла Украины в США. Глава государства отметил, что в случае, если он изберет на должность министра обороны Рустема Умерова, это приведет к серьезным перестановкам в правительстве страны

Читайте также на портале "Комментарии" - президент Зеленский заявил об ответе России за войну.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп анонсировал на 14 июля новое важное заявление о войне в Украине. При этом президент США подчеркнул, что "разочарован Россией". Можно ли ждать от США реальных резких шагов и заявлений по России? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.



