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Умеров все-таки покинет Минобороны: кто может стать новым министром обороны

По информации СМИ, Умеров является единственным кандидатом Зеленского на должность посла Украины в США

12 июля 2025, 08:10
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Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский рассматривает министра обороны Рустема Умерова, как главного и пока единственного кандидата на должность посла Украины в США. Об этом "Суспильному" сказал источник в Офисе президента.

Умеров все-таки покинет Минобороны: кто может стать новым министром обороны

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Журналисты утверждают, что в случае назначения Умерова послом в США, следующим министром обороны вероятно может стать один из действующих чиновников. Сейчас рассматривается премьер-министр Денис Шмыгаля, министр внутренних дел Игорь Клименко и вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Важно, что в зависимости от того, кто из кандидатов займет место Умерова, будут зависеть остальные изменения в правительстве.

Издание напомнило, что в команде президента рассматривают возможность замены премьера Шмыгаля и некоторых министров. Главной претенденткой на его кресло является первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

Ранее Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами подтвердил, что произойдет замена посла Украины в США. Глава государства отметил, что в случае, если он изберет на должность министра обороны Рустема Умерова, это приведет к серьезным перестановкам в правительстве страны

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Источник: https://suspilne.media/1064729-umerova-na-posadi-ministra-oboroni-moze-zaminiti-odin-iz-cinnih-uradovciv-dzerelo/
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