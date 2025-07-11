Глава украинского государства Владимир Зеленский в традиционном видеообращении сообщил, что Украина работает с партнерами над новыми поставками, над большим производством оружия в Украине и над большим обеспечением армии.

Президент Зеленский заявил об ответе России за войну

" Есть хорошие договоренности уже, ожидаем еще договоренностей. Будем работать для этого в следующие недели. Важно реализовать каждую договоренность как можно быстрее, чтобы чувствовалось реально, что больше сил, больше средств, больше защиты неба, больше систем ПВО. Это ключевой приоритет ", – подчеркнул президент.

По его словам, у Украины есть политические сигналы высочайшего уровня – хорошие сигналы, в том числе от Соединенных Штатов Америки и от европейских друзей.

" По всем докладам поставки возобновлены. Продолжим работать на следующей неделе с американской стороной на военном уровне, в том числе наши военные с генералом Келлогом. Готовим и новые европейские оборонные пакеты. Ожидаем в ближайшее время сильных шагов и по санкциям против России за эту войну: давление должно сработать ", – добавил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия планирует запускать по 700-1000 БпЛА в сутки. Эти ужасные цифры уже не кажутся вымышленными – несколько дней назад Россия атаковала Украину более чем 700 целями. В ходе встречи с журналистами в Италии Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если партнеры нас услышат, мы будем их сбивать.