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Президент Зеленский заявил об ответе России за войну

Зеленский сообщил, что Украина получила хорошие сигналы от США и европейских партнеров

11 июля 2025, 20:33
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Недилько Ксения

Глава украинского государства Владимир Зеленский в традиционном видеообращении сообщил, что Украина работает с партнерами над новыми поставками, над большим производством оружия в Украине и над большим обеспечением армии.

Президент Зеленский заявил об ответе России за войну

Президент Зеленский заявил об ответе России за войну

"Есть хорошие договоренности уже, ожидаем еще договоренностей. Будем работать для этого в следующие недели. Важно реализовать каждую договоренность как можно быстрее, чтобы чувствовалось реально, что больше сил, больше средств, больше защиты неба, больше систем ПВО. Это ключевой приоритет", – подчеркнул президент.

По его словам, у Украины есть политические сигналы высочайшего уровня – хорошие сигналы, в том числе от Соединенных Штатов Америки и от европейских друзей.

"По всем докладам поставки возобновлены. Продолжим работать на следующей неделе с американской стороной на военном уровне, в том числе наши военные с генералом Келлогом. Готовим и новые европейские оборонные пакеты. Ожидаем в ближайшее время сильных шагов и по санкциям против России за эту войну: давление должно сработать", – добавил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия планирует запускать по 700-1000 БпЛА в сутки. Эти ужасные цифры уже не кажутся вымышленными – несколько дней назад Россия атаковала Украину более чем 700 целями. В ходе встречи с журналистами в Италии Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если партнеры нас услышат, мы будем их сбивать.                                                                                                                                           



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