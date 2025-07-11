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Недилько Ксения
Глава украинского государства Владимир Зеленский в традиционном видеообращении сообщил, что Украина работает с партнерами над новыми поставками, над большим производством оружия в Украине и над большим обеспечением армии.
Президент Зеленский заявил об ответе России за войну
По его словам, у Украины есть политические сигналы высочайшего уровня – хорошие сигналы, в том числе от Соединенных Штатов Америки и от европейских друзей.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия планирует запускать по 700-1000 БпЛА в сутки. Эти ужасные цифры уже не кажутся вымышленными – несколько дней назад Россия атаковала Украину более чем 700 целями. В ходе встречи с журналистами в Италии Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если партнеры нас услышат, мы будем их сбивать.