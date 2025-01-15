Умерла легендарная украинская разведчица: Буданов скорбит

На 101-м году жизни умерла бывшая связная Украинской повстанческой армии Ангелина Паламар — украинская разведчица с позывным Орыся. Об этом 15 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. В прошлом году Паламар в честь своего юбилея получила награду ГУР МО — медаль "Україна понад усе!"

Ангелина Паламар. Фото: ГУР МО Украины

Буданов рассказал, что за свою жизнь Ангелина пережила немало горя и лишений из-за россиян. Руководитель ГУР уточнил, что в 15 лет Ангелина Паламар стала свидетелем преступлений российских оккупантов — работники НКВД прямо на глазах у девочки расстреляли отца и брата во дворе дома. Ангелина после этого решила присоединиться к рядам Украинской Повстанческой Армии и стала связной под псевдонимом "Орыся". Через два года, в результате измены одной крестьянки, попала в плен к спецслужбам. Советские спецслужбы приговорили девушку после длительных допросов и пыток к 10 годам лагерей и пяти годам ссылки.

Несмотря на все испытания, связная УПА не сломалась, не выдала собратьев и осталась верной делу борьбы за украинскую Независимость.

"Ангелина Емельяновна прошла сквозь жернова большевистских застенков — полтора десятка лет провела в лагерях карательной российско-советской системы. Выстояла, сохранила в сердце веру в Украину и любовь к ней, увидела восстановление независимости государства, за которое боролась, воспитала детей и внуков", — подчеркивает начальник ГУР МО.

Он добавил, что Паламар переживала и молилась за каждого украинского воина, кто защищает государство в боях с российскими захватчиками.

"Сейчас наша тихая молитва и доброе слово — за почившую в вечности Ангелину Паламар. Светлая память и вечное уважение. Мои соболезнования всем родным и близким выдающейся Украинки Ангелины Паламар", — написал Буданов в некрологе.

Как сообщал портал "Комментарии", 7 января в возрасте 96 лет скончался известный французский политик Жан-Мари ле Пен . Днем ранее, 6 января, умер Борис Гройсман , отец бывшего украинского премьер-министра Владимира Гройсмана. Ему было 77 лет. Соболезнования политику выразили десятки известных в Украине людей.