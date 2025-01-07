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Умер одиозный французский политик - отец известной националистки

Жан-Мари Ле Пену было 96 лет

сегодня, 14:23
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Николай Лисицын

Умер известный и противоречивый французский политик Жан-Мари Ле Пен. Ему было 96 лет. Об этом 7 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Le Figaro. по данным издания, политик скончался в кругу семьи.

Умер одиозный французский политик - отец известной националистки

Жан-Мари Ле Пен. Фото: Википедия

"Уходит из жизни самая противоречивая современная политическая фигура во Франции. Это "дьявол республики", который на протяжении 30 лет навязывал свои взгляды и провокации в публичном пространстве, служа красной тряпкой практически для всего политического спектра", — пишет Le Figaro в некрологе.

Ле Пен основал "Национальный фронт" в 1972 году. Партия придерживается крайне правых взглядов, выступая за национализм, жесткие антимиграционные меры и против усиления власти Евросоюза. Со временем партия Ле Пена стала главной правой силой во Франции. В 2018-м "Национальный фронт" был переименован в "Национальное объединение". К этому времени, в 2015 году, Жан-Мари Ле Пена исключили из Национального фронта.

Ле Пен возглавлял Национальный фронт с 1972 по 2011 год. Он пять раз выдвигался на пост президента, в 2002 году прошел во второй тур выборов, но проиграл Жаку Шираку, набрав 17,8% голосов.

В 2011 году на посту председателя партии его сменила дочь, пророссийский политик Марин Ле Пен, которая с тех пор трижды баллотировалась на пост президента. Именно она превратила партию Национальное объединение, в одну из главных политических сил страны.



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Источник: https://www.lefigaro.fr/politique/jean-marie-le-pen-figure-majeure-et-controversee-de-la-ve-republique-est-mort-20250107
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