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Умерла бывшая министерка образования Украины: какая причина

Любомира Мандзий умерла от тяжелой болезни

сегодня, 16:18
Автор:

Козлова Альбіна
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27 октября ушла из жизни бывшая чиновница и министр, которая руководила Министерством образования и науки Украины, Любомира Мандзий. Об этом стало известно из сообщения Андрея Садового в социальной сети Facebook. Глава Львовской городской администрации написал о трагедии на своей странице.

Умерла бывшая министерка образования Украины: какая причина

Любомира Мандзий, фото Facebook

Как известно, женщина скончалась в возрасте 48 лет. В 2020 году она временно исполняла обязанности министра образования и науки. Несколько лет работала замминистром. Любомира Степановна — уроженка Львовской области, она получила высшее образование во Львовском университете им. Ивана Франко, где позже работала. Кроме того, Любомира Мандзий некоторое время возглавляла департамент образования и науки Львовской области. Была награждена орденом княгини Ольги третьей степени.

Как сообщает ZAXID.NET, у покойной была тяжелая болезнь, якобы она имела онкологическое заболевание. У нее осталось двое сыновей и муж.

Как сообщал портал "Комментарии", депутат Киевского городского совета, глава фракции "Единство", эксмер столицы Александр Омельченко умер на 84-м году жизни. Александр Омельченко руководил столицей Украины с 1998 по 2006 год и был народным депутатом шестого созыва, тогда входил в состав партии "Наша Украина-Народная Самооборона".

Также ранее мы писали, что умер нардеп І-VIII созывов Верховной Рады Украины Ефим Звягильский. Политик не справился с последствиями болезни, умер в Институте сердца. Мужчина умер из-за осложнений, вызванных болезнью COVID-19. Покойного называют ветераном украинской политики. Мужчине было 88 лет, когда его сердце перестало биться.


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Источник: https://www.facebook.com/andriy.sadovyi
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