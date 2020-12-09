Умер известный советский актер

Советский актер и заслуженный артист России Александр Самойлов скончался сегодня, 9 декабря, на 69-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Фото: Газета. Ру

По данным канала и других российских СМИ, причиной смерти могло стать коронавирусное заболевание. Сообщается, что актер ощутил первые симптомы коронавируса 2 ноября. Позже его госпитализировали, у Самойлова была диагностирована пневмония. Затем 13 ноября артист попал в реанимацию, где врачи подключили его к ИВЛ. Медики боролись за его жизнь, но сегодня мужчина скончался. Самойлову было 68 лет.

Самойлов родился в 1952 году. Работал в нескольких московских театрах. Известен по ролям отца Захария ("Жизнь Клима Самгина" М. Горького), Графа Эссекса ("Елизавета Английская" Ф. Брукнера), Миловзорова ("Без вины виноватые" А. Островского), Берлиоза ("Мастер и Маргарита" М. Булгакова). Актер снимался в фильмах и сериалах "Зимородок", "Две судьбы", "На безымянной высоте", "Марш Турецкого", "Кулагин и партнеры", "Солдаты", "Слуга государев", "Знахарь", "Глухарь" и др.

Как ранее сообщалось, умер известный советский режиссер и актер Александр Гордон. Кинорежиссера не стало на 89-ом году жизни. За свою карьеру режиссер поставил десятки картин, среди которых фильмы "Пoследняя нoчь в раю", "Кража", "Двoйной обгoн", "Выкуп", "Футболист" и множество других.

Также мы писали, что недавно от последствий коронавирусной инфекции остановилось сердце известного украинского актера и режиссера Олега Модзелевского. Артист скончался на 67 году жизни. Олег Модзелевский сыграл роли в десятке популярных фильмов и сериалов.

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