Умер чемпион мира по шахматам: он был легендой

Десятый чемпион мира по шахматам, гроссмейстер Борис Спасский умер в Москве (РФ) в возрасте 88 лет. Об этом 27 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на федерацию шахмат России.

Спасский участвовал в легендарном и скандальном матче за шахматную корону с Бобби Фишером. Фото: Википедия

Спасский стал чемпионом мира по шахматам в 1969 году, обыграв Тиграна Петросяна в Москве. В 1972 году Спасский проиграл титул американцу Роберту Фишеру в Рейкьявике. Спасский дважды становился чемпионом СССР — в 1961 и 1973 годах.

Шахматист не ладил с советской властью. Спасский эмигрировал во Францию в 1976 году, трижды выступал на Всемирных шахматных олимпиадах за эту страну. Однако он вернулся в Россию в 2012-м, а спустя год получил гражданство РФ.

Как сообщал портал "Комментарии", 7 января в возрасте 96 лет скончался известный французский политик Жан-Мари ле Пен. Днем ранее, 6 января, умер Борис Гройсман, отец бывшего украинского премьер-министра Владимира Гройсмана. Ему было 77 лет. Соболезнования политику выразили десятки известных в Украине людей.

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