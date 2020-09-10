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Умер боец, который поссорился с Зеленским в Золотом

Жизнь добровольца унесла страшная болезнь

сегодня, 08:39 comments901
Автор:

Виолетта Комаровская

Доброволец Денис Янтарь, который стал известен благодаря конфликту с президентом Зеленским в Золотом на Донбассе, умер от рака крови. Ветерана не стало накануне, 9 сентября. Об этом сообщил в Facebook его боевой товарищ Дмитрий Шатровский. 

Умер боец, который поссорился с Зеленским в Золотом

Денис Янтарь. Фото: Facebook/Дмитро Шатровський

Денис Янтарь до последнего скрывал свой диагноз даже от близких друзей. Он надеялся самостоятельно побороть онкологию.

"Когда мы с ним разговаривали в последний раз, он сказал, что ложится в больницу подлечить ногу. Якобы из-за этого не приехал на съезд Движения ветеранов Украины. Мы о чем-то пошутили и договорились, что скоро встретимся. Это было буквально несколько дней назад", - написал Шатровский. 

О Денисе Янтаре заговорили после событий в Золотом в прошлом году. Накануне разведения войск туда приехал президент Владимир Зеленский. С добровольцами, которые отказывались покидать населнный пункт у них завязался весьма недружелюбный разговор. О нем Шатровский также не забыл упомянуть.

"Тебя будут помнить сотни людей. Ты уже в украинской истории. Ты человек, который заставил объяснять президента Украины, что он не лох в свои 42 года. Это уже народный мем", - добавил боевой товарищ.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как отреагировал Владимир Зеленский на первые 40 дней тишины на Донбассе и гибель бойца. 


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