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Укрзализныця запускает мониторинг и автовыкуп билетов: как это работает

Присоединиться к тестированию могут все желающие

сегодня, 14:32
Автор:
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Черновалова Кристина
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Укрзализныця анонсировала, что запускает бета-тестирование мониторинга билетов. Компания предлагает пользователям сервис, способный кардинально изменить способ, которым мы планируем свои путешествия внутреннего сообщения.

Укрзализныця запускает мониторинг и автовыкуп билетов: как это работает

"Укрзализныця" запускает возможность поиска и приобретения билетов

Нововведение направлено на то, чтобы сделать процесс бронирования билетов максимально удобным и эффективным. Теперь пользователи, авторизованные через Действие. Подпись, имеют доступ к двум видам мониторинга: первый позволяет отслеживать наличие конкретных мест на уже доступные рейсы, а второй — извещает о появлении в продаже билетов на указанные направления между выбранными городами.

Особым преимуществом является функция автоматического выкупа билетов. После ввода необходимых данных пассажиров и оплаты заказа система самостоятельно отслеживает наличие билетов и выполняет их покупку. Это обеспечивает пассажирам спокойствие и уверенность в том, что они смогут купить билеты на нужные даты и рейсы без необходимости постоянного отслеживания сайта Укрзализныци. В случае, если мониторинг будет отменен или билеты не найдены, средства автоматически вернутся на карту пользователя.

Информирование пользователей происходит через пуш-уведомления в мобильном приложении, поэтому важно убедиться, что они активированы в настройках профиля. Это гарантирует, что вы всегда будете в курсе последних обновлений по вашим бронированиям.

Бета-тестирование – это важный этап перед широкомасштабным использованием услуги. Участие в тестировании дает пользователям уникальную возможность повлиять на развитие и улучшение сервиса. Укрзализныця призывает пассажиров присоединиться к этому процессу, загрузив тестовое приложение для операционных систем iOS и Android.

“Если во время тестирования что-то пошло не так, сразу сообщайте нам через "Обратную связь" в приложении. Выбирайте тему "Отслеживание свободных мест" — это позволит нам консолидировать все замечания и быстрее отвечать”, — отметили в компании



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