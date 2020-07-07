«Укрзализныця» запускает еще 12 пригородных поездов

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Татьяна Веремеева
АО "Укрзализныця" возобновляет курсирование еще 12
пригородных поездов. По данным пресс-службы компании,
после карантина уже вернулись на маршруты 645 электричек.
В компании сообщают, что пять пригородных поездов,
которые начали курсировать во вторник, 7 июля, соединят столицу Украины с
городами-сателлитами. Речь идет о таких поездах:
- №7001 Борщаговка - Клавдиево (отправление в 08:16,
прибытие в 09:01);
- №7006 Буча - Святошин (отправление в 07:18, прибытие в 07:43);
- №6670 Бородянка - Борщаговка (отправление в 07:55, прибытие в 09:11);
- №7010 Клавдиево - Борщаговка (отправление в 09:27, прибытие в 10:21);
- №6612 Клавдиево - Борщаговка (отправление в 08:40, прибытие в 09:34).
Также из сегодняшнего дня вернулись на маршруты такие
электрички:
- №6016 Фастов – Киев (отправление в 07:18, прибытие в
08:43);
- №6814 Киев-Волынский – Яготин (отправление в 15:58, прибытие в 18:22);
- №6823 Яготин – Киев-Волынский (отправление в 21:08, прибытие в 23:28);
- №6931 Нежин - Киев-Волынский (отправление в 5:08, прибытие в 7:38);
- №6932 Киев-Волынский - Нежин (отправление в 16:52, прибытие в 19:08);
- №6506 Плавные - Запорожье-2 (отправление в 5:59, прибытие в 7:09);
- №6004 Каменское-Пассажирское - Днепр-Главный (отправление в 5:38, прибытие в 06:30).
В "Укрзализныце" напоминают, что во время поездок на поездах
компании обязательным является соблюдение условий карантина. Если же пассажиры
будут отказываться пользоваться средствами индивидуальной защиты, то их ожидает
общение с представителями полиции.
Ранее "Комментарии" писали, что "Укрзализныця" запускает дополнительные
поезда в курортные города Украины.
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