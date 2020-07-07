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«Укрзализныця» запускает еще 12 пригородных поездов

«Укрзализныця» запускает электрички, благодаря которым станет проще добраться в столицу

сегодня, 19:09
Автор:

Татьяна Веремеева
«Укрзализныця» запускает еще 12 пригородных поездов

АО "Укрзализныця" возобновляет курсирование еще 12 пригородных поездов.  По данным пресс-службы компании, после карантина уже вернулись на маршруты 645 электричек.

В компании сообщают, что пять пригородных поездов, которые начали курсировать во вторник, 7 июля, соединят столицу Украины с городами-сателлитами. Речь идет о таких поездах:

- №7001 Борщаговка - Клавдиево (отправление в 08:16, прибытие в 09:01);
- №7006 Буча - Святошин (отправление в 07:18, прибытие в 07:43);
- №6670 Бородянка - Борщаговка (отправление в 07:55, прибытие в 09:11);
- №7010 Клавдиево - Борщаговка (отправление в 09:27, прибытие в 10:21);
- №6612 Клавдиево - Борщаговка (отправление в 08:40, прибытие в 09:34).

Также из сегодняшнего дня вернулись на маршруты такие электрички:

- №6016 Фастов – Киев (отправление в 07:18, прибытие в 08:43);
- №6814 Киев-Волынский – Яготин (отправление в 15:58, прибытие в 18:22);
- №6823 Яготин – Киев-Волынский (отправление в 21:08, прибытие в 23:28);
- №6931 Нежин - Киев-Волынский (отправление в 5:08, прибытие в 7:38);
- №6932 Киев-Волынский - Нежин (отправление в 16:52, прибытие в 19:08);
- №6506 Плавные - Запорожье-2 (отправление в 5:59, прибытие в 7:09);
- №6004 Каменское-Пассажирское - Днепр-Главный (отправление в 5:38, прибытие в 06:30).

В "Укрзализныце" напоминают, что во время поездок на поездах компании обязательным является соблюдение условий карантина. Если же пассажиры будут отказываться пользоваться средствами индивидуальной защиты, то их ожидает общение с представителями полиции.

Ранее "Комментарии" писали, что "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда в курортные города Украины.


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