«Укрзализныця» запускает еще 12 пригородных поездов

АО "Укрзализныця" возобновляет курсирование еще 12 пригородных поездов. По данным пресс-службы компании, после карантина уже вернулись на маршруты 645 электричек.



В компании сообщают, что пять пригородных поездов, которые начали курсировать во вторник, 7 июля, соединят столицу Украины с городами-сателлитами. Речь идет о таких поездах:

- №7001 Борщаговка - Клавдиево (отправление в 08:16, прибытие в 09:01);

- №7006 Буча - Святошин (отправление в 07:18, прибытие в 07:43);

- №6670 Бородянка - Борщаговка (отправление в 07:55, прибытие в 09:11);

- №7010 Клавдиево - Борщаговка (отправление в 09:27, прибытие в 10:21);

- №6612 Клавдиево - Борщаговка (отправление в 08:40, прибытие в 09:34).

Также из сегодняшнего дня вернулись на маршруты такие электрички:

- №6016 Фастов – Киев (отправление в 07:18, прибытие в 08:43);

- №6814 Киев-Волынский – Яготин (отправление в 15:58, прибытие в 18:22);

- №6823 Яготин – Киев-Волынский (отправление в 21:08, прибытие в 23:28);

- №6931 Нежин - Киев-Волынский (отправление в 5:08, прибытие в 7:38);

- №6932 Киев-Волынский - Нежин (отправление в 16:52, прибытие в 19:08);

- №6506 Плавные - Запорожье-2 (отправление в 5:59, прибытие в 7:09);

- №6004 Каменское-Пассажирское - Днепр-Главный (отправление в 5:38, прибытие в 06:30).

В "Укрзализныце" напоминают, что во время поездок на поездах компании обязательным является соблюдение условий карантина. Если же пассажиры будут отказываться пользоваться средствами индивидуальной защиты, то их ожидает общение с представителями полиции.

Ранее "Комментарии" писали, что "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда в курортные города Украины.

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