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«Укрзализныця» запретила продавать билеты еще на 12 станциях

Некоторые поезда будут останавливаться на станциях, которым запретили продажу билетов, для того, чтобы высадить пассажиров

1 ноября 2020, 23:01
Автор:

Татьяна Веремеева

Согласно с решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "Укрзализныця" с 2 ноября останавливает продажу билетов на поезда с 12 железнодорожных станций. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Укрзализныця» запретила продавать билеты еще на 12 станциях

В частности, уже через пару часов будут закрыты продажи билетов со станций: Береговое, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка.

В то же время, поезда, которые курсируют через эти станции, смогут высаживать на них пассажиров.

С полным перечнем поездов, на которые закрыли продажи билетов, можно ознакомиться на сайте "Укрзализныци".

Ранее "Комментарии" писали, что с текущего месяца в Украине проезд в некоторых поездах подешевеет. Так, с 1 ноября уменьшена стоимость проезда в вагонах первого класса скоростных поездов "Интерсити+" на 15% во внутреннем сообщении. При этом, будут действовать разные коэффициенты индексации тарифов, то есть цена билета зависит от дня недели. Дешевле всего проезд в вагоне 1 класса обойдется во вторник, а дороже – в пятницу.


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