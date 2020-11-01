«Укрзализныця» запретила продавать билеты еще на 12 станциях

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Татьяна Веремеева
Согласно с
решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и
чрезвычайных ситуаций "Укрзализныця" с 2 ноября останавливает продажу билетов
на поезда с 12 железнодорожных станций. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В частности,
уже через пару часов будут закрыты продажи билетов со станций: Береговое,
Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород,
Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка.
В то же
время, поезда, которые курсируют через эти станции, смогут высаживать на них
пассажиров.
С полным
перечнем поездов, на которые закрыли продажи билетов, можно ознакомиться на
сайте "Укрзализныци".
Ранее "Комментарии"
писали, что с текущего месяца в Украине проезд
в некоторых поездах подешевеет. Так, с 1 ноября уменьшена стоимость проезда в
вагонах первого класса скоростных поездов "Интерсити+" на 15% во внутреннем
сообщении. При этом, будут действовать разные коэффициенты индексации тарифов,
то есть цена билета зависит от дня недели. Дешевле всего проезд в вагоне 1
класса обойдется во вторник, а дороже – в пятницу.
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