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"Укрзализныця" предлагает выбрать один из вариантов внешнего вида поезда

Украинцам предлагают помочь определиться с цветом ливреи поезда в рамках фирменной стилистики

сегодня, 20:25
Автор:

Хмільовська Інна

Компания "Укрзализныця" планирует выпустить на маршрут один из двух электропоездов Skoda после ремонта уже до конца этого года. Сейчас "Укрзализныця" определяется с вариантами косметического перекраска ливрее электропоездов и на этот раз приглашает своих пассажиров присоединиться к этому процессу. Об этом сообщили в прессслужбе компании и призвали украинцев приобщиться к выбору путем голосования.

"Укрзализныця" предлагает выбрать один из вариантов внешнего вида поезда

Укрзализныця, фото из открытых источников

"Предлагаем совместно определиться с цветом ливреи поезда в рамках фирменной стилистики. На выбор — несколько вариаций. Голосуйте за ссылкой до вечера понедельника, и уже во вторник ЧАО" Киевский электровагоноремонтный завод "начнет процесс окрашивания", — говорится в сообщении в соцсети Фейсбук.


Каждый неравнодушный украинец может на сайте "Укрзализныци" проголосовать за один из вариантов экстерьера лобной части поезда:

”Укрзализныця” предлагает выбрать один из вариантов внешнего вида поезда - фото 2
”Укрзализныця” предлагает выбрать один из вариантов внешнего вида поезда - фото 3

А также можно проголосовать за один из вариантов дизайна боковой части поезда:

”Укрзализныця” предлагает выбрать один из вариантов внешнего вида поезда - фото 4
”Укрзализныця” предлагает выбрать один из вариантов внешнего вида поезда - фото 5
”Укрзализныця” предлагает выбрать один из вариантов внешнего вида поезда - фото 6

Ранее портал "Комментарии" информировал, что "Укрзализныця" предупредила о задержке ряда своих поездов . Она произошла из-за непогоды на территории Украины и технические перебои от первой до пяти часов. В частности, как сообщили в компании-перевозчику, поезд "Одесса-Черновцы" задерживается дольше, пассажирам придется ждать около пяти часов.

Отметим, что в августе 2021 компании начали сотрудничать для разработки новых стратегий энергоэффективности "Укрзализныци".

Читайте также на портале "Комментарии" о том, что в одном из филиалов "Укрзализныци" насчитывали 2 млн гривен зарплаты людям , которые не выходили на работу.



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Источник: https://www.uz.gov.ua
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