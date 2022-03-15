«Укрзалізниця» заявила о национализации нескольких тысяч российских вагонов

Известно, что в настоящее время на украинских путях находится 15 тысяч российских вагонов, принадлежащих 250 компаниям. В стране-агрессоре находятся 482 украинских вагона. Сейчас работники украинской компании "Укрзализныця" будут составлять перечень владельцев российских вагонов, среди которых есть российские граждане или компании. Затем члены правительства и представители компании будут принимать правовые решения для национализации этого имущества в пользу Украины.

Как сообщал портал, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Кабмин разработал и согласовал пакет решений для поддержки украинской экономики, чтобы бизнес активно включался в работу там, где нет активных боевых действий. Эксперты прокомментировали такое решение властей.

Ранее мы писали, что президент рассказал о двух шагах налоговой реформы. Кабинет Министров разработал и согласовал пакет решений для поддержки украинской экономики, чтобы бизнес функционировал и люди работали там, где это позволяет безопасность. В первую очередь, это касается тех территорий Украины, где не ведут активных боевых действий.