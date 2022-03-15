«Укрзалізниця» заявила о национализации нескольких тысяч российских вагонов

Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
АО "Укрзализныця" заявляет, что начата национализация российских вагонов, находящихся в Украине. Об этом сообщают на странице Верховной Рады.
Иллюстративное фото из открытых источников
Известно, что в настоящее время на украинских путях находится 15 тысяч российских вагонов, принадлежащих 250 компаниям. В стране-агрессоре находятся 482 украинских вагона. Сейчас работники украинской компании "Укрзализныця" будут составлять перечень владельцев российских вагонов, среди которых есть российские граждане или компании. Затем члены правительства и представители компании будут принимать правовые решения для национализации этого имущества в пользу Украины.
Как сообщал портал, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Кабмин разработал и согласовал пакет решений для поддержки украинской экономики, чтобы бизнес активно включался в работу там, где нет активных боевых действий. Эксперты прокомментировали такое решение властей.
Ранее мы писали, что президент рассказал о двух шагах налоговой реформы. Кабинет Министров разработал и согласовал пакет решений для поддержки украинской экономики, чтобы бизнес функционировал и люди работали там, где это позволяет безопасность. В первую очередь, это касается тех территорий Украины, где не ведут активных боевых действий.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости