logo

BTC/USD

20475.26

ETH/USD

1576.13

LTC/USD

55.06

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

39.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Ваш голос важен: "Укрпочта" проводит голосование за лучший эскиз новогодней марки
commentss НОВОСТИ Все новости

Актуально Ваш голос важен: "Укрпочта" проводит голосование за лучший эскиз новогодней марки

Все желающие могут проголосовать за понравившийся вариант до 4 ноября. Марка должна выйти уже в декабре этого года.

сегодня, 21:23
Поделитесь публикацией:
Автор:

Анна Нестерова

Ваш голос важен: "Укрпочта" проводит голосование за лучший эскиз новогодней марки

Один из эскизов новой марки от "Укрпочты"

Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский поделился в своем Telegram-канале информацией о том, что украинцы смогут проголосовать за лучший, по их мнению, эскиз новой новогодней марки.

Проект, ставший победителем народного голосования, будет взят за основу почтовой марки на новогоднюю и рождественскую тематику, которая будет выпущена уже в декабре текущего года.

Так, "Укрпочта" представила пять различных красочных вариантов, каждый из которых отличается своеобразной стилистикой и неповторимым колоритом. Организаторы голосования просят всех участников быть честными и отдать свой голос один раз за самый достойный, по их мнению, эскиз.


"Выбирать сложно, потому что каждый эскиз заслуживает оваций, у каждого из них своя душа и собственная интерпретация украинского Рождества и Нового Года в условиях войны. Все они разные, но подтекст, который могут прочитать только украинцы, там, на самом деле, один", отметил Игорь Смелянский.

В голосовании принимает участие пять эскизов, проголосовать за лучший из которых может любой желающий до 8.00 пятницы, 4 ноября по ссылке или на любой официальной странице "Укрпочты" в социальных сетях.

Каждый из пяти рисунков является художественной интерпретацией событий, которые происходят в нашей стране уже более полугода. В каждом рисунке отражен целый спектр эмоций, так знакомый всем украинцам.

Игорь Смелянский добавил, что у него есть свой "фаворит", однако эскизы, которые ему нравятся больше всего, еще никогда не превращались в реальные марки, ведь у нас демократия и именно украинцы решают, какой проект станет новой уникальной почтовой маркой.

Ранее, "Комментарии" сообщали о том, что в Польше обновили сайт для украинских беженцев.


                                                              




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!