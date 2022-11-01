Ваш голос важен: "Укрпочта" проводит голосование за лучший эскиз новогодней марки

Один из эскизов новой марки от "Укрпочты"

Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский поделился в своем Telegram-канале информацией о том, что украинцы смогут проголосовать за лучший, по их мнению, эскиз новой новогодней марки.

Проект, ставший победителем народного голосования, будет взят за основу почтовой марки на новогоднюю и рождественскую тематику, которая будет выпущена уже в декабре текущего года.

Так, "Укрпочта" представила пять различных красочных вариантов, каждый из которых отличается своеобразной стилистикой и неповторимым колоритом. Организаторы голосования просят всех участников быть честными и отдать свой голос один раз за самый достойный, по их мнению, эскиз.





"Выбирать сложно, потому что каждый эскиз заслуживает оваций, у каждого из них своя душа и собственная интерпретация украинского Рождества и Нового Года в условиях войны. Все они разные, но подтекст, который могут прочитать только украинцы, там, на самом деле, один", отметил Игорь Смелянский.

В голосовании принимает участие пять эскизов, проголосовать за лучший из которых может любой желающий до 8.00 пятницы, 4 ноября по ссылке или на любой официальной странице "Укрпочты" в социальных сетях.

Каждый из пяти рисунков является художественной интерпретацией событий, которые происходят в нашей стране уже более полугода. В каждом рисунке отражен целый спектр эмоций, так знакомый всем украинцам.

Игорь Смелянский добавил, что у него есть свой "фаворит", однако эскизы, которые ему нравятся больше всего, еще никогда не превращались в реальные марки, ведь у нас демократия и именно украинцы решают, какой проект станет новой уникальной почтовой маркой.

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