Укрпочта предоставляет услуги на освобожденных территориях: что рассказало руководство

В прямом эфире "Единые новости" Дмитрий Полищук, заместитель генерального директора "Укрпочты" по развитию сети рассказал о ситуации с отделениями на освобожденных территориях, как выплачиваются соцвыплаты и пенсии гражданам в прифронтовых и оккупированных регионах. По его словам, выплата пенсий украинцам продолжается. За март Укрпочта выплатила почти 90% всех пенсий адресатам, даже на прифронтовых территориях.

Фото Фейсбук / Укрпочта

"На прошлой неделе мы выплачивали в Лисичанске и Северодонецке. Активно выплачивали в Херсонской, Николаевской областях, Запорожской. Начали выдавать средства пенсионерам за апрель, на освобождаемых территориях выплачиваем за 2 месяца. Большое количество у нас пенсионеров, выехавших в другие области, они находятся сейчас в центре или на западе. Они изменили местонахождение. Мы для них заказали функцию переадресации пенсий по месту фактического пребывания", — отметил Дмитрий Полищук.

Напоминаем, чтобы заказать переадресацию выплаты пенсии, нужно позвонить на горячую линию Укрпочты 0800300545 или заполнить на сайте электронную форму. По словам заместителя гендиректора Укрпочты, подобные заявки обрабатываются в течение недели. За март заявок поступило более 40 тысяч, с начала апреля поступает более 2 тысяч в день. Эта услуга бесплатна.

Что касается работы отделений, то, как сообщил представитель АО "Укрпочта", ежедневно в Украине открывается более 5000 отделений, обновленный список публикуют каждое утро в 9 часов. Кроме того, возобновлена ​​работа передвижных отделений, в настоящее время их более 1300. Работники почты на авто доставляют посылки, письма, корреспонденцию, продукты гражданам.

По состоянию на 5 апреля, возобновлена ​​работа отделения в Сумах, планируется расширить деятельность по всей освобожденной Сумской области, а также в Черниговской, Киевской. Жителям этих регионов будут доставлены платежи за март, предоставлены услуги по доставке заказов. Во многих регионах отделения разрушены, в некоторых можно возобновить работу, проведя минимальный ремонт. В целом "Укрпочта" активно реагирует на изменение ситуации в стране и возобновляет предоставление услуг.

Однако пока остается ограничение работы отделений в части Киевской, Николаевской и Донецкой областей, Изюме, Мариуполе и на Луганщине.

Мы раньше писали, как украинцам получить пенсии и соцвыплаты через Укрпочту.

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