kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.10.2020

BTC/USD

13235.90

ETH/USD

376.32

LTC/USD

52.74

НБУ 30.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события “Укрпочта” переходит на новый график работы
commentss НОВОСТИ Все новости

“Укрпочта” переходит на новый график работы

Новый график ввели для того, чтобы уменьшить очереди в отделениях

сегодня, 11:20
Автор:

Елена Волкова

Уже с воскресенья, 1 ноября, некоторые отделения “Укрпочты” начнут работать по новому графику. Как сообщили в пресс-службе компании, 250 наиболее загруженных отделений "Укрпочты" будут работать без выходных.

“Укрпочта” переходит на новый график работы

В “Укрпочте” объясняют: новый график ввели для того, чтобы уменьшить очереди в этих отделениях. Мол, во время коронавируса, это жизненно необходимо.

Напомним, национальная компания “Укрпочта” вооружится 411 самозарядными пистолетами "Форт-17", которые уже закупила у предприятия МВД. Известно, что торги длились около двух недель. Самое выгодное предложение о поставке 411 пистолетов представило объединение “Форт”, которое после одержанной победы обязуется поставить почте оружие до конца года. Известно, что покупка обошлась в 3,189 миллиона гривен.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ