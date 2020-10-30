“Укрпочта” переходит на новый график работы

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Елена Волкова
Уже с воскресенья, 1 ноября, некоторые отделения “Укрпочты” начнут работать по новому графику. Как сообщили в пресс-службе компании, 250 наиболее загруженных отделений "Укрпочты" будут работать без выходных.
В “Укрпочте” объясняют: новый график ввели для того, чтобы уменьшить очереди в этих отделениях. Мол, во время коронавируса, это жизненно необходимо.
Напомним, национальная компания “Укрпочта” вооружится 411 самозарядными пистолетами "Форт-17", которые уже закупила у предприятия МВД. Известно, что торги длились около двух недель. Самое выгодное предложение о поставке 411 пистолетов представило объединение “Форт”, которое после одержанной победы обязуется поставить почте оружие до конца года. Известно, что покупка обошлась в 3,189 миллиона гривен.
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