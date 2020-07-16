Сотрудников “Укрпочты” вооружат сотнями пистолетов

Национальная компания “Укрпочта” вооружится 411 самозарядными пистолетами "Форт-17", которые уже закупила у предприятия МВД. Об этом на своем сайте сообщает система электронных торгов Рrozorro.

Известно, что торги длились около двух недель. Самое выгодное предложение о поставке 411 пистолетов представило объединение “Форт”, которое после одержанной победы обязуется поставить почте оружие до конца года. Известно, что покупка обошлась в 3,189 миллионов гривен.

Ранее "Комментарии" сообщали, что генеральный директор ПАО "Укрпочта" Игорь Смелянский подписал договор с компанией "Укрлад" и банком ПУМБ на покупку 500 автомобилей, которые должны обеспечить работу передвижных отделений почты. Отмечается, что "Укрпочта" получит автомобили Fiat Doblo Maxi, которые будут специально оборудованы для компании. Общая стоимость авто для "Укрпочты" составила 8,5 млн евро. Приобрели авто в кредит на 3 года, под 6% годовых в евро. Передвижные отделения "Укрпочты" должны появиться в пяти областях до конца нынешнего года.

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