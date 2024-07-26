Укрэнерго прогнозирует осень без блекаутов: подробности

Нынешняя осень в Украине обещает быть намного "светлее", чем тяжелые летние месяцы, сопровождавшиеся многочисленными отключениями электроэнергии. Владимир Кудрицкий, председатель правления НЭК "Укрэнерго", дал оптимистический прогноз по стабильности электроснабжения в Украине на сентябрь и октябрь этого года.

Укрэнерго прогнозирует осень без блекаутов

В ходе брифинга в Медиацентре Украина Кудрицкий заявил, что, за исключением потенциальных непредвиденных обстрелов и климатических аномалий, возможности для поддержания бесперебойного энергоснабжения значительно улучшились.

"Если вынести за скобки именно обстрелы и погодные климатические аномалии, которые мы наблюдали буквально недавно, то действительно выглядит так, что ситуация будет улучшаться, потому что новые генерирующие мощности будут выходить из ремонта планово. В сентябре, в октябре у нас достаточно хорошие шансы либо пройти этот период с минимальными отключениями, либо совсем без отключений. Поэтому действительно, эти осенние месяцы ожидается, что будут гораздо легче, чем, например, уже заканчивающийся июль и был пока самым тяжелым месяцем лета", – отметил Владимир Кудрицкий.

Читайте на портале "Комментарии" — Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что авария на Южноукраинской АЭС, отрицаемая Энергоатом, повлекла за собой масштабные отключения электроэнергии в нескольких областях, в том числе и в Киеве. Он отметил, что министр энергетики Герман Галущенко врал об отсутствии пожара на трансформаторах АЭС. Как доказательство, Железняк ответил Укрэнерго на свой запрос, где указано, что до инцидента работал один блок, а после пожара все блоки были выключены.