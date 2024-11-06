Укрэнерго предупреждает: в мороз свет могут выключать даже без атак

Зимой украинцев могут ожидать отключения электроэнергии даже в случае отсутствия обстрелов. Это заявил Юрий Бойко, член Наблюдательного совета "Укрэнерго". По его словам, если температура опустится до -5°C, то ограничения будут незначительными, однако при устойчивых морозах в -10°C и ниже нас ждут более серьезные перебои в электроснабжении.

Укрэнерго о возможных зимних отключениях света в сильные морозы

Энергосистема Украины сейчас работает с большой нагрузкой, ведь зимние холода увеличивают потребление электроэнергии из-за интенсивного отопления. Даже с учетом импорта электроэнергии низкие температуры становятся большим вызовом для всей системы. Бойко пояснил, что если мороз продлится три дня или дольше, энергосети могут столкнуться с дефицитом мощности. В таком случае возможны плановые отключения света, которые будут проходить в виде очередей от одной до трех.

"При температуре до -5°C ограничения будут минимальными. Если температура снизится до -10°C и будет держаться три дня или более, энергетическая система может столкнуться с дефицитом, даже с учетом увеличенного импорта", — отметил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Правительство изменило перечень объектов, к которым не будут применяться ограничения электроснабжения. Соответствующий перечень утвержден постановлением №1260 от 1 ноября 2024 года, сообщает портал "Комментарии".

Кроме того, "Комментарии" писали, что в Украине в ближайшее время ожидаются первые заморозки, однако это не должно стать причиной отключения электроэнергии. Заместитель министра энергетики Николай Колесник отметил в эфире телемарафона , что энергосистема страны работает стабильно, и прогнозируемые заморозки будут кратковременными, поэтому вводить графики отключений не планируется.