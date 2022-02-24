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"Укрэнерго" опровергает фейки, распространяющиеся в соцсетях

Украинцев просят доверять только официальным источникам

24 февраля 2022, 23:21
Автор:

Козлова Альбіна
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В социальных сетях распространяются фейковые сообщения среди граждан о том, что украинцы должны в 23:30 выключать электроприборы в помещениях для подключения энергосети к европейской. Такая информация не достоверна. Об этом сообщают в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

"Укрэнерго" опровергает фейки, распространяющиеся в соцсетях

Фото иллюстративное / Pixabay

Призывы об отключении электрических приборов распространяются с целью дезинформации и удара по украинской энергосистеме.

"Укрэнерго официально опровергает информацию и заявляет, что энергосистема государства работает в нормальном режиме и будет работать в дальнейшем. Ничего выключать не нужно. Никто не подключается никуда ночью. Потребляйте ответственно и не реагируйте на провокации врага", — отметили в заявлении.

Также на странице сообщают, что НЭК "Укрэнерго" в полном объеме провело мероприятия, предусмотренные на 24 февраля программой испытаний работы энергосистемы Украины в изолированном режиме, которые проходят в рамках подготовки к синхронизации с ENTSO-E.

По состоянию на 20:00 в энергосистеме работает 13 из 15 энергоблоков АЭС, из-за отсутствия топлива не работают три энергоблока ТЭЦ и два ТЭС. В угольный состав Трипольская ТЭС попал снаряд, при этом станция продолжает нести нагрузку 203 МВт. С Каховской ГЭС и Чернобыльской АЭС потеряна связь. Отключен после повреждения ВЛ 330 кВ Нежин-Конотоп, однако это не привело к отключениям потребителей.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине энергосистема работает стабильно, частота поддерживается на уровне 50 Гц. Объекты крупного поколения, кроме Луганской ТЭС, работают в штатном режиме. Отмечается, что поврежден ПЛ Трипольская ТЭС – Новокиевская, одновременно выдача мощности Трипольской ТЭС осуществляется в полном объеме (209 МВт).

Ранее мы писали, что планируется, что отключение Украины от сетей Беларуси и России, а также Бурштинского энергоострова от Европы состоится 24 февраля, такой тест работы в изоляции должен длиться не менее трех дней.



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Источник: https://www.facebook.com/npcukrenergo
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