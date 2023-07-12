«Укрэксимбанк» и присвоение бизнес-активов: пример «Блиц-Информа»

Государственный Укрэксимбанк уже почти 4 года блокирует право владельца обанкротившегося актива Блиц-Информ распоряжаться приобретенным на аукционе имуществом. Продолжаются судебные обжалования аукциона уже по второму кругу, в которых задействованы еще и сомнительные методы оплаты труда малоизвестных юристов из государственного бюджета. В преддверии рассмотрения Верховным судом этого скандального "кейса" анализируем его историю и последствия.

Укрэксимбанк

В 2019 году имущество полиграфического предприятия "Блиц-Информа" было продано на аукционе покупателю ООО "Палп Милл Принт", сразу уплатившему всю сумму за актив. "Укрэксимбанк", поскольку был одним из основных кредиторов "Блиц-Информа", сразу после торгов начал процедуру судебного обжалования результатов аукциона с требованием его отмены.

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Одним из искусственных оснований такого обжалования стало недопущение к участию якобы еще одного участника – "Асвио Банка", который на самом деле не имел намерения покупки актива. "Асвио" не уплатил в полном размере обязательный взнос участника аукциона (недоплата составила 65 коп.), что и стало причиной его исключения. Есть основания считать, что "Укрэксимбанк" и "Асвио банк" действовали, сверив позиции. И главная их цель была достигнута – создан искусственный аргумент для бесконечных судебных тяжб по этому поводу.

40 миллионов на юристов

Спор вокруг законности аукциона по продаже "Блиц-Информ" уже прошел первый круг судов – от первой инстанции до кассационной, – и сейчас завершается второй аналогичный круг. Несколько раз судьи принимали сторону нового владельца "Блиц-информа", подтверждая законность аукциона. На позицию банка только однажды приняла апелляционная судебная инстанция (на втором круге обжалования). И произошло это после вывода из банка нескольких десятков миллионов гривен под видом гонораров для малоизвестной юридической компании "А.Д.Хок".





Этим юристам, согласно договору, за судебные тяжбы вокруг "Блиц-Информа" банк выделил 42 млн грн. В то время как сама компания "А.Д.Хок" была привлечена "Укрэксимбанком" без конкурса и не отвечает критериям госбанков. Но чем дольше продолжается спор по поводу вполне законного аукциона, тем больше миллионов есть возможность вывести из государственного учреждения.

"Слепой" банк

Поскольку случай "Блица" уже считается каноническим "проблемным аукционным кейсом", на котором чиновники госбанка пытаются фактически заработать дважды, то стоит объяснить следующее.

Сотрудничество "Укрэксимбанка" с "Блиц-Информ" имело специфическую историю. Основные обязательства начали возникать у компании перед банком очень давно. Дальше кредитных линий становилось только больше. Кредитные линии под оборудование предприятия чередовались с кредитными линиями под пополнение оборотных средств. Банк открывал новые и новые линии, несмотря на то, что предприятие постоянно находилось в состоянии хронической неплатежеспособности. Более того, это состояние подогревалось политикой "Укрэксимбанка".

Уже в 2013 году "Блиц-Информ" фактически был банкротом. Предприятие имело постоянный операционный ущерб. Но банк ожидал выводов аудиторских компаний об и так очевидном, продолжая наращивать долговые обязательства компании.

На 1 июля 2018 года задолженность "Блиц-Информа" перед банком достигала 1 275 499 571.24 грн., и только за год она выросла почти на полмиллиарда гривен – до 1 747 586 410,39 грн – без привлечения дополнительных кредитов. Такой рост долга носил сугубо искусственный характер – росли проценты по кредитам, а также "Блиц" еще и платил банку дополнительную разовую комиссию в миллионных суммах.

Отобрать – продать

В конце концов стало понятно, что целью такой политики банка было одно — забрать себе в залог все имущество "Блица". Для этого и максимально наращивался долг. По этой же причине с 2018 года не было никаких графиков реструктуризации задолженности по выплатам. Подтверждением такой цели является и тот факт, что "Укрэксимбанк" предоставлял кредиты глубоко неплатежеспособному предприятию для урегулирования его задолженности перед другим банком. А также Укрэксимбанк выдавал кредиты, которыми перекредитовывал повторно все то, что находилось у него в залоге под предыдущими кредитами.

Хотя банк мог отказаться от залога и стать конкурсным кредитором предприятия. При таких условиях он имел бы основной голос в процедуре банкротства в 2018-2019 годах. Но этого Укрэксимбанк не сделал.

В то же время еще в 2017 году банк начал давать разрешение на продажу наиболее ликвидных объектов "Блиц-Информу" с дисконтом залоговой стоимости: в то вас как 1 ед. оборудование стоило 18 млн евро, банк дал разрешение продать две единицы за 2,4 млн евро (не 36 млн, а 2,4). И речь шла о совершенно новом оборудовании, даже еще не смонтированном.

Борьба за землю

Аукцион по продаже "Блица" от 2019 года не устраивает сейчас "Укрэксимбанк" не потому, что прошел незаконно или неправильно. А только потому, что до сих пор существуют заинтересованные лица, стремящиеся забрать этот актив себе. Так, по крайней мере, все выглядит, учитывая наличие сговора с "Асвио Банком" и уже публичных намерений КГГА отдать земельные участки, где расположен "Блиц-Информ", под застройку.

В КГГА, в частности, и не возразили, что земли вблизи завода "Радикал" (здесь же имущественный комплекс "Блиц-Информа") – лакомый кусок для застройки, которая уже даже предварительно согласована.

Заложник – государство

Пока идет необъявленная война банка против украинского полиграфического предприятия в лице "Палп Милл Принта", последнее не может обрести право собственности на законно приобретенный "Блиц-Инфом", не может смонтировать там новое оборудование, инвестировать средства западных инверторов в развитие полиграфического дела. А такие возможности есть, как готовность западных инвесторов поддержать этот бизнес в Украине во время войны.

То есть в условиях, когда каждое пятое предприятие вынужденно останавливает работу, а тысячи – не в состоянии платить налоги; видим умышленные попытки разрушения компаний, которые эти налоги платят, и рабочие места – все еще создают.

Государство же, кроме этого, лишено права распоряжаться средствами, уплаченными "Палп Милл Принтом" за обанкротившийся актив. И еще государство терпит миллионные убытки на схеме "Укрэксимбанка" по финансированию неизвестных юристов. Последней, к слову, заинтересовались даже НАБУ, потому что выведенные через "А.Д.Хок" средства могли быть использованы банком еще и для коррупционного влияния на судей.