Украиская группа Badstreet boys записала клип с экс-президентом Украины: какая цель

Известный украинский бойс-бэнд Badstreet boys и экс-президент Украины Виктор Ющенко объединили свои усилия для сбора средств на нужды Вооруженных Сил Украины.

Ющенко стал пианистом в новом видео Badstreet boys для сбора средств на армию

Артисты выпустили совместный кавер на знаменитую композицию Элтона Джона и группы Blue, "Sorry Seems to Be the Hardest Word", переименованный в "Це так". В музыкальном клипе приняли участие известные украинские комики и певец Владимир Дантес, а сам Виктор Ющенко появился в неожиданной роли пианиста.





Экс-президент и популярные исполнители рассказали о цели проекта — сборе 7 миллионов гривен на покупку дронов и автобуса для Специальных операций и Главного управления разведки.

"Вот так. Badstreet boys i Виктор Андреевич Ющенко (мы сами в шоке) начинают июльский сбор на 7 миллионов. Все донаты превратятся в различные дроны для 3 ОШБ и ГУР и бус для ССО. Среди тех, кто задонатит от 100 грн мы разыграем мед от Виктора Андреевича. Тот мед слаще этого трека, хотя кажется, это невозможно. И главное — дослушайте до конца, последняя строка пророческая.", — отметили юмористы в комментарии к клипу.

Артисты также объявили о розыгрыше меда с личной пасеки Ющенко среди доноров, добавляя интригу к благотворительной акции.

По словам артистов, такое объединение культуры и политики не только помогает собирать средства на важные нужды, но и поднимает дух украинцев в эти непростые времена.

Видео сразу же вызвало восторженные отклики в социальных сетях, где пользователи не только выразили свое удивление такому дуэту, но и активно начали делать пожертвования. Комментарии под видео говорят сами за себя.