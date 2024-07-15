Украиская группа Badstreet boys записала клип с экс-президентом Украины: какая цель

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Известный украинский бойс-бэнд Badstreet boys и экс-президент Украины Виктор Ющенко объединили свои усилия для сбора средств на нужды Вооруженных Сил Украины.
Ющенко стал пианистом в новом видео Badstreet boys для сбора средств на армию
Артисты выпустили совместный кавер на знаменитую композицию Элтона Джона и группы Blue, "Sorry Seems to Be the Hardest Word", переименованный в "Це так". В музыкальном клипе приняли участие известные украинские комики и певец Владимир Дантес, а сам Виктор Ющенко появился в неожиданной роли пианиста.
Экс-президент и популярные исполнители рассказали о цели проекта — сборе 7 миллионов гривен на покупку дронов и автобуса для Специальных операций и Главного управления разведки.
Артисты также объявили о розыгрыше меда с личной пасеки Ющенко среди доноров, добавляя интригу к благотворительной акции.
По словам артистов, такое объединение культуры и политики не только помогает собирать средства на важные нужды, но и поднимает дух украинцев в эти непростые времена.
Видео сразу же вызвало восторженные отклики в социальных сетях, где пользователи не только выразили свое удивление такому дуэту, но и активно начали делать пожертвования. Комментарии под видео говорят сами за себя.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 12:24
Добропорядність повинна бути щоденним життям, а ні окремими акціями. Цей Губка Ющенко спільник заколотника Порошенка який сперечався за владу влаштував всіх кумів на хлібні посади. Тобто першим надав приклад сьогоднішньому корумпованому Фюреру як роздавати посади наближеним. Використовувати Україну як свою приватну власність.