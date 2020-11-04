Украинцы стали более толерантными, счастливыми и богатыми, но меньше доверяют властям - исследование

Уже почти четыре десятка лет социологи по всему миру проводят исследование "Мировой обзор ценностей" (World Values Survey, WVS), узнавая, как меняется мировоззрение людей из года в год, в том числе и украинцев. Результаты 2020 года сравнили с результатами 2011-го.

За последние 9 лет:

- счастливых людей стало больше — с 68% до 78,3% (а в 1996 таких было всего 46%) ;

- доля людей, которые считают, что они здоровы, выросла с 37% до 45,4%;

- доля тех, кто за последний год никогда не оставался без необходимых лекарств или медицинской помощи, увеличилась с 53% до 62,5%;

- стало меньше тех, кто считает, что имеет низкий уровень дохода — с 55% до 45,1% и выросла доля тех, кто оценивает свой доход как средний — с 33% до 37%.

- стало меньше тех, кто считает, что в детях надо воспитывать религиозность (с 22% до 14,9%) и послушание (с 58% до 33,1%)

- возросла толерантность, например, к гомосексуалам. Доля тех, кто не хотел бы жить рядом с ними, снизилась с 62% до 44,8%;

- если в 2011 году 67% гордились тем, что они украинцы, то в 2020 таких уже 82,2%;

Но есть и плохие новости. За эти же 9 лет:

- выросла ксенофобия. Доля тех, кто не желает жить по соседству с иммигрантами, увеличилась с 19% до 27,1%, с людьми другой национальности — с 17% до 24,8%;

- изменились гендерные стереотипы. В 2011 году 18% украинцев считали, что университетское образование важнее для мальчика, чем для девочки, а в 2020 — так считают уже 24,5%;

- все меньше людей осуждают домашнее насилие, уклонение от налогов и коррупцию;

- выросло количество тех, кто поддерживает управления страной военными — с 13% до 21,1%;

- потеряли доверие большинство государственных институтов — суді, правительство, Верховная Рада, образовательные и государственные учреждениям и службы в целом. Но это не касается Вооруженных сил и Национальной полиции, доверие к которым подросло.

Также украинцы стали меньше надеяться на государство и больше рассчитывать на себя. И все больше тех, кто считает, что человек должен получать больше, если он больше работает.

"Несмотря на все потрясения, в 2020 году украинцы чувствуют себя в большей безопасности, в том числе финансово, а также более счастливо, чем 9 лет назад и ценностно-культурное поле украинского общества характеризуется противоречивым и очень медленным отходом от постсоветских ориентаций в сфере развития государственного и политического устройства, экономики, формирования межличностных отношений, правовой системы и так далее", — к такому выводу пришли авторы исследования.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Украине каждый восьмой подросток зависим от соцсетей.

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