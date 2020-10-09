В Украине каждый восьмой подросток зависим от соцсетей – исследование

В Украине презентовали первое комплексное исследование о кибербуллинге. Оно показало, что каждый пятый подросток признавал себя жертвой онлайн-издевательств. Об этом сообщает Минцифра.

По данным аналитического исследования "Предупреждение и противодействие кибербуллингу в детской среде Украины", которое представили в пределах Всеукраинской кампании против Кибербуллингу Docudays UA, каждый десятый подросток регулярно врал родителям или друзьям о времени, проведенном в соцсетях. Тогда как треть подростков используют соцсети, чтобы избавиться от негативных ощущений. Более того, каждый восьмой подросток зависим от соцсетей.

Сообщается, что наиболее частая форма кибербуллинга — это распространение ложной информации, с чем сталкивался каждый пятый подросток. Такое же количество страдает от похищения персональных данных и использования другими аккаунтов от имени опрошенных (самозванство).

Согласно исследованию, в топе самых распространенных видов кибербуллинга в детской среде Украины следующие:

— создание фейковых страниц,

— распространение интимных фото,

— троллинг,

— распространение видеозаписей драк.

В Украине по состоянию на 1 апреля этого года суды первой юрисдикции приняли 482 постановления о буллинге (травля) участников образовательного процесса. Больше всего протоколов об онлайн-травле составлено в Киевской области. Чаще оскорбляют парни — 70%, а вот страдают от кибербуллинга преимущественно девушки — около 80%.

Напомним, в Национальной полиции рассказали, что будет с украинскими пользователями "ВКонтакте".

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