В Украине каждый восьмой подросток зависим от соцсетей – исследование

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Таисия Ерохина
В Украине презентовали первое комплексное исследование о кибербуллинге. Оно показало, что каждый пятый подросток признавал себя жертвой онлайн-издевательств. Об этом сообщает Минцифра.
По данным аналитического исследования "Предупреждение и противодействие кибербуллингу в детской среде Украины", которое представили в пределах Всеукраинской кампании против Кибербуллингу Docudays UA, каждый десятый подросток регулярно врал родителям или друзьям о времени, проведенном в соцсетях. Тогда как треть подростков используют соцсети, чтобы избавиться от негативных ощущений. Более того, каждый восьмой подросток зависим от соцсетей.
Сообщается, что наиболее частая форма кибербуллинга — это распространение ложной информации, с чем сталкивался каждый пятый подросток. Такое же количество страдает от похищения персональных данных и использования другими аккаунтов от имени опрошенных (самозванство).
Согласно исследованию, в топе самых распространенных видов кибербуллинга в детской среде Украины следующие:
— создание фейковых страниц,
— распространение интимных фото,
— троллинг,
— распространение видеозаписей драк.
В Украине по состоянию на 1 апреля этого года суды первой юрисдикции приняли 482 постановления о буллинге (травля) участников образовательного процесса. Больше всего протоколов об онлайн-травле составлено в Киевской области. Чаще оскорбляют парни — 70%, а вот страдают от кибербуллинга преимущественно девушки — около 80%.
Напомним, в Национальной полиции рассказали, что будет с украинскими пользователями "ВКонтакте".
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