kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.10.2020

BTC/USD

11054.13

ETH/USD

360.18

LTC/USD

47.77

НБУ 09.10.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события В Украине каждый восьмой подросток зависим от соцсетей – исследование
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине каждый восьмой подросток зависим от соцсетей – исследование

Как выяснили аналитики, каждый десятый подросток врет родителям о времени, проведенном в соцсетях

сегодня, 14:18
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине презентовали первое комплексное исследование о кибербуллинге. Оно показало, что каждый пятый подросток признавал себя жертвой онлайн-издевательств. Об этом сообщает Минцифра.

В Украине каждый восьмой подросток зависим от соцсетей – исследование

По данным аналитического исследования "Предупреждение и противодействие кибербуллингу в детской среде Украины", которое представили в пределах Всеукраинской кампании против Кибербуллингу Docudays UA, каждый десятый подросток регулярно врал родителям или друзьям о времени, проведенном в соцсетях. Тогда как треть подростков используют соцсети, чтобы избавиться от негативных ощущений. Более того, каждый восьмой подросток зависим от соцсетей.

Сообщается, что наиболее частая форма кибербуллинга — это распространение ложной информации, с чем сталкивался каждый пятый подросток. Такое же количество страдает от похищения персональных данных и использования другими аккаунтов от имени опрошенных (самозванство).

Согласно исследованию, в топе самых распространенных видов кибербуллинга в детской среде Украины следующие:

— создание фейковых страниц,

— распространение интимных фото,

— троллинг,

— распространение видеозаписей драк.

В Украине по состоянию на 1 апреля этого года суды первой юрисдикции приняли 482 постановления о буллинге (травля) участников образовательного процесса. Больше всего протоколов об онлайн-травле составлено в Киевской области. Чаще оскорбляют парни — 70%, а вот страдают от кибербуллинга преимущественно девушки — около 80%.

Напомним, в Национальной полиции рассказали, что будет с украинскими пользователями "ВКонтакте".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ