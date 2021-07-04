Украину затянет циклон: где пройдут дожди с грозами

Сильная жара в Украине сменилась кратковременными грозовыми дождями, и с понедельника, 5 июля, ситуация не улучшиться, поскольку страну затянет циклон. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в Украине 5 июля / Фото: shutterstock

Практически на всей территории Украины ожидаются сильные дожди, местами будут грозы, но температура воздуха в среднем будет в пределах +25…+29 градусов.

Согласно данным Укргидрометрцентра, жарче всего будет в восточных областях страны, там столбики термометра поднимутся до + 27...+29 градусов, а вот на Западе будет немного прохладнее — +23…+27 градусов. В столице Украины ожидается дождь, но его может отогнать антициклон. Температура воздуха будет в пределах +26…+28 градусов.

Через неделю, по словам Диденко, тепло на территории страны должно усилиться.

Напомним, что второй месяц лета, согласно прогнозам экспертов, должен быть жарким, хотя в конце июля ожидается небольшое похолодание. А вот в середине месяца синоптики прогнозируют временные дожди с грозами, шквалами и градом. Но при этом, температура воздуха во второй месяц лета будет высокой и возможны новые температурные рекорды.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что по сообщению главного судмедэксперта провинции Британской Колумбии Лизы Лапойнт, на западе Канады уже 719 человек могли стать жертвами самой рекордной жары в истории этой страны. Большинство умерших были лицами пожилого возраста. Полиция и медики полагают, что их смерть вызвала аномально высокая жара, установившаяся в последние дни на западе Канады.

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