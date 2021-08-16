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Украине пришло время готовиться к выплате долгов и коррупционным скандалам: астропрогноз

Состояние экономики Украины на неделе с 16 августа может существенно улучшиться – можно ждать выплаты задолженностей и увеличения средств в бюджете

сегодня, 10:25
Автор:

Кравцев Сергей

Экономическая ситуация в стране, начиная с 16 августа может существенно улучшиться, ведь многие наконец-то получат обещанную заработную плату, долги будут погашены. Также ожидается улучшение ситуации в сфере финансов, в бюджет придут новые поступления. В то же время в политике, как всегда, будет "штормить". Одна часть политиков будет обвинять другую, прежде всего, в коррупции. Как передает издание "Комментарии", таким прогнозом для украинцев на предстоящую неделю поделилась таролог и прогнозист Ольга Соломко в интервью для "AstroOboz".

Украине пришло время готовиться к выплате долгов и коррупционным скандалам: астропрогноз

Планеты. Фото: moonorganizer.com

Главное, что отметила прогнозист, с настроением у украинцев будет всё отлично – с приподнятым духом у наших соотечественников на этой неделе все будет на высоте. Ольга Соломко объяснила это тем, что приближаются 4-хдневные выходные, приближаются праздники, а значит большинство украинцев готовится провести эти дни в кругу семьи, в шумных компаниях. Люди понимают, что смогут пообщаться с близкими, насладиться теплом друг друга, отсюда и приподнятое настроение.

Что касается политики, то тут, несмотря на то, что летний период всегда считается "мертвым" в этой сфере, у нас будет неспокойно. Стоит ожидать ссоры, конфликты между разными политическими силами. Дойдёт до того, что одни политики будут обвинять других в том, что кто-то не так куда-то посмотрел, кто-то не так что-то сказал. Если же говорить об экономике, то ощущается облегчение общего состояния экономической системы, так как какой-то груз падает с плеч. Бюджетникам, госслужащим стоит ждать позитивных новостей.

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Источник: https://astro.obozrevatel.com/
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