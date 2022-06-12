Украину ожидает неделя грозовых ливней: в каких областях ухудшится погода

В ближайшие несколько дней в некоторых областях Украины прогнозируют дожди с грозами. Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

По данным синоптиков, дождливая погода в Украину придет с новой рабочей недели. В понедельник грозовые ливни пройдут в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. В Херсонской области дождь пройдет в ночь на 13 июня.

Во вторник, 14 июня, дожди с грозами ожидаются в большей части областей Украины: Черниговской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Кропивницкой, Николаевской, Одесской, Херсонской, Полтавской, Днепропет ровской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Донецкой и Луганской, а также Симферополе.

15 июня грозовые ливни продолжатся в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской.

В четверг, 16 июня, во всех областях Украины ожидается солнечная погода. Температура воздуха в южной части будет до +28 градусов, в северной — до +24 градусов, в западных областях ожидается до +23.. +25 градусов, в восточной части — до +27 градусов.

17 июня дожди с грозами пройдут во всех западных областях, а также в Киевской и Черниговской областях. В остальных будет жаркая солнечная погода.

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