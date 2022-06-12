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Украину ожидает неделя грозовых ливней: в каких областях ухудшится погода

Прогноз погоды на неделю в Украине

12 июня 2022, 23:00
Автор:

Денис
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В ближайшие несколько дней в некоторых областях Украины прогнозируют дожди с грозами. Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра.  

Украину ожидает неделя грозовых ливней: в каких областях ухудшится погода

Погода в Украине

По данным синоптиков, дождливая погода в Украину придет с новой рабочей недели. В понедельник грозовые ливни пройдут в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. В Херсонской области дождь пройдет в ночь на 13 июня.  

Во вторник, 14 июня, дожди с грозами ожидаются в большей части областей Украины: Черниговской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Кропивницкой, Николаевской, Одесской, Херсонской, Полтавской, Днепропет ровской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Донецкой и Луганской, а также Симферополе. 

15 июня грозовые ливни продолжатся в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской.  

В четверг, 16 июня, во всех областях Украины ожидается солнечная погода. Температура воздуха в южной части будет до +28 градусов, в северной — до +24 градусов, в западных областях ожидается до +23.. +25 градусов, в восточной части — до +27 градусов.  

17 июня дожди с грозами пройдут во всех западных областях, а также в Киевской и Черниговской областях. В остальных будет жаркая солнечная погода.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что оккупанты готовы взрывать себя гранатами, чтобы уехать с войны (АУДИОЗАПИСЬ). В украинской разведке рассказали, что российские военные готовы получить ранение от гранаты чтобы вернуться домой. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что развенчиваем фейки: где и при каких условиях могут вручить повестки. В Центре противодействия дезинформации при СНБО развенчали самые популярные фейки, которые касаются вручению повесток мужчинам призывного возраста. 


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