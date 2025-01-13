Украину накроют снегопады и мороз до -20: когда в стране будет очень холодно

Погода в Украине на неделю с 13 по 19 января обещает быть морозной с осадками в виде снега и дождя. Начало недели пройдет под влиянием антициклона и высокого атмосферного давления, что приведет к снижению температуры. В западных областях ночью возможны морозы до -15... -20 °С. Такой прогноз предоставил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, отмечает meteoprog.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Во второй половине недели ожидается активизация западных воздушных масс из северной Атлантики, что повлечет за собой повышение температуры и оттепели по всей территории Украины. В течение недели прогнозируются небольшие снегопады, которые будут постепенно переходить в дожди и туманы. Кое-где туман и гололедица.

Погода на 13 января

В понедельник, 13 января, ночью в Крыму, Приазовье и юге Донбасса ожидается умеренный снег и мокрый снег. На западе и северо-западе Украины также пройдет снег, а в других регионах — без существенных осадков. На дорогах прогнозируются гололедица и снежный накат. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью составит -5...0°С, в Карпатах -10...-5°С, днем -2...3°С.

Погода на 14 января

Во вторник преимущественно сухая погода. На дорогах возможна гололедица. Ветер северо-западный, днем сменится юго-западный, 5–10 м/с. Температура ночью опустится до -8...-3°С, в Карпатах и Прикарпатье до -12...-17°С, в горных котловинах — до -20°С. Днем будет -3...2°С.

Погода на 15 января

В среду в западных и северных областях прогнозируется снег и мокрый снег, в остальных регионах — без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман и изморозь, а на дорогах – гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью снизится до -2...-7°С, в Карпатах и Прикарпатье — до -8...-13°С, днем будет -2...3°С.

Погода на 16 января

В четверг на западе и на крайнем востоке возможен небольшой снег, в остальных областях день будет без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с, в Карпатах переменных направлений. Температура ночью составит 0...-5°С, в Карпатах -5...-10°С, днем -1...4°С.

Погода на 17 января

В пятницу ожидается теплая погода без осадков, только в восточных областях возможен небольшой снег с переходом в дождь и туман. Вероятный слабый гололед. Ветер западный, 7–12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура ночью опустится до -4…1°С, днем потеплеет до 2…7°С, в Карпатах около 0°С.

Погода на 18 января

В субботу по всей стране будет преобладать сухая погода. На севере и северо-востоке возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, в Закарпатье — 1-6 м/с. Температура ночью будет -2...3°С, днем 2...7°С.

Погода на 19 января

В воскресенье в большинстве регионов ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, за исключением западных областей. Возможны туманы и слабое налипание снега. Ветер северный, 7–12 м/с. Температура ночью опустится до -3...2°С, а днем поднимется до -1...4°С.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что как глобальное потепление изменит погоду в Украине . Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.