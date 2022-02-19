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Украину накроют мокрый снег, дождь и штормовой ветер: синоптик рассказала, где испортится погода

Прогноз погоды в Украине на 19 и 20 февраля

19 февраля 2022, 00:00
Автор:

Денис Подставной
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На выходных некоторые области Украины накроет дождь и мокрый снег. Также ожидается штормовой ветер. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказала синоптик Наталья Диденко.

Украину накроют мокрый снег, дождь и штормовой ветер: синоптик рассказала, где испортится погода

Погода в Украине 19 и 20 февраля. Фото из открытых источников

В субботу, 19 февраля, по словам синоптика, дождь и мокрый снег пройдет в северных и западных областях. Также дождливую погоду следует ожидать жителям Харьковской области. На остальных территориях страны погода будет сухой. При этом в этот день по всей стране будет бушевать сильный ветер — 15-20 м/с. 

В столице в субботу будет дождливая и ветренная погода на протяжении дня. Днем температура воздуха поднимется до +7 градусов, а к ночи упадет до -2. С утра на дорогах возможен гололед.

20 февраля осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в западных областях на протяжении дня. К вечеру синоптик прогнозирует дождь в южных областях. В остальной части Украины погода будет сухой и теплой. Ветер к воскресенью также немного утихнет. 

Наталья Диденко отмечает, что температура воздуха на выходных будет достаточно высокой. В среднем столбики термометров будут подниматься от +4 до +9 градусов. Ночью может быть небольшой минус. В связи с этим на утро на дорогах и тротуарах может быть гололед. 

В Киеве в этот день пройдет без осадков. Днем ожидается до 6 градусов тепла, а ночью — от 0 до +2. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Путин обнимался с Лукашенко и уверял, что не будет нападать на Украину.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко прокомментировал эвакуацию население ОРДЛО в РФ

Читайте также о том, что Украина начала путь к финальной стадии чемпионата Европы по водному поло: результаты первых матчей. 


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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
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