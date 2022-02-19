Украину накроют мокрый снег, дождь и штормовой ветер: синоптик рассказала, где испортится погода

На выходных некоторые области Украины накроет дождь и мокрый снег. Также ожидается штормовой ветер. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 19 и 20 февраля. Фото из открытых источников

В субботу, 19 февраля, по словам синоптика, дождь и мокрый снег пройдет в северных и западных областях. Также дождливую погоду следует ожидать жителям Харьковской области. На остальных территориях страны погода будет сухой. При этом в этот день по всей стране будет бушевать сильный ветер — 15-20 м/с.

В столице в субботу будет дождливая и ветренная погода на протяжении дня. Днем температура воздуха поднимется до +7 градусов, а к ночи упадет до -2. С утра на дорогах возможен гололед.

20 февраля осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в западных областях на протяжении дня. К вечеру синоптик прогнозирует дождь в южных областях. В остальной части Украины погода будет сухой и теплой. Ветер к воскресенью также немного утихнет.

Наталья Диденко отмечает, что температура воздуха на выходных будет достаточно высокой. В среднем столбики термометров будут подниматься от +4 до +9 градусов. Ночью может быть небольшой минус. В связи с этим на утро на дорогах и тротуарах может быть гололед.

В Киеве в этот день пройдет без осадков. Днем ожидается до 6 градусов тепла, а ночью — от 0 до +2.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Путин обнимался с Лукашенко и уверял, что не будет нападать на Украину.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко прокомментировал эвакуацию население ОРДЛО в РФ.

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