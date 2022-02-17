Украину накроют дожди и штормовой ветер: синоптик рассказала, где испортится погода

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Денис Подставной
В четверг некоторые области Украины ожидает дождливая погода, а также штормовой ветер. Об этом на своей страничке в социальной сети рассказала синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 17 февраля. Фото из открытых источников
Как передает синоптик, 17 февраля осадки в виде дождя придут сразу в несколько частей страны: центральную, западную и северную. К вечеру дождливая погода ожидается в Одесской и Николаевской областях. В Карпатах будет мокрый снег с дождем. На Востоке, а также в Крыму, Запорожской и Херсонской областях погода останется сухой.
Максимальная температура воздуха в четверг достигнет +14 градусов. Такой "плюс" стоит ожидать в южных областях страны. В восточной части днем будет до +4 градусов, а в ночь на 17 февраля температура будет варьироваться от -2 до +2. В остальных областях днем столбики термометра будут поднимать от +5 до +11 градусов. Ночью ожидается до 4 градусов выше 0.
Наталья Диденко также предупреждает, что в четверг в Украине будут штормовые порывы ветра до 15-22 м/с.
В ближайшие дни, как передает синоптик, погода в стране будет теплой, ветряной и влажной.
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